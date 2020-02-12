涉關說案遭彈劾未通過 邱太三：監察院已還清白

（中央社記者劉世怡台北12日電）前法務部長邱太三遭指為壢新醫院院長張煥禎逃漏稅案，關說前桃園地檢署檢察長彭坤業，監察院昨天未通過彈劾。邱太三今天聲明，他是轉知陳情、絕無關說，監察院已還他清白。

此案去年經媒體披露後，監察委員林雅鋒、王美玉、高涌誠申請自動調查；去年召開第一次彈劾會，昨天召開第二次，皆未通過彈劾邱太三。

邱太三今天發布聲明表示，經過兩次調查報告審查會，肯定多數監察委員對事實的爬梳，非由少數監委自由心證指摘認定。

聲明指出，整件事從頭到尾只有陳述性質，完全沒有介入個案請求，更沒有違背法令。從頭到尾，他都沒有對彭坤業提出任何影響辦案方向的請求，甚至也沒有詢問追蹤後續處理情形，這些事實都可從相關人的證詞中得知。

聲明表示，陳述此事在意的是司法形象與威信是否能獲得人民信賴，以及司法機關在司法訴訟制定是否造成人民疑慮無所適從，機制上是否有精進之處。

聲明提及，三名監委所提調查報告的彈劾案，歷經兩次監院審查會，分別以懸殊票數，通過不彈劾，證明多數監委都認同他從頭到尾都是轉知陳情民怨、絕無關說。

聲明指出，監察院已還他清白，至於少數監委的個人心證推論報告，投票結果已經證明沒有說服力，也不值一駁。（編輯：戴光育）1090212