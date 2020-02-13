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詐欺集團車手 大法庭：必要時可強制工作

最新更新：2020/02/13 15:35

（中央社記者蕭博文台北13日電）最高法院刑事大法庭今天做出首件裁定，被告參與詐欺犯罪組織，法院若從重論以加重詐欺罪，於有預防矯治社會危險之必要，且符合比例原則範圍內，可一併宣告刑前強制工作。

全案起於楊姓男子加入詐欺集團擔任車手，台灣高等法院台中分院依加重詐欺罪判刑2年9月，未諭知強制工作3年。理由指出，本案依想像競合犯規定論以加重詐欺罪，而非參與犯罪組織罪，不適用強制工作規定。

案經上訴，最高檢察署聲請提案大法庭，指出若行為人參與詐欺犯罪組織，並分工詐欺行為，同時觸犯參與犯罪組織罪與加重詐欺罪，2罪應數罪併罰，還是應該以想像競合犯從重論以加重詐欺取財罪，有重大爭議。

主辦上訴案的最高法院刑事第二庭認為，原本欲採取的法律見解與先前裁判見解歧異，有統一必要，依法徵詢其他各庭意見，發現見解顯有歧異，裁定將此法律爭議問題提交刑事大法庭裁判。

最高法院新聞稿指出，大法庭發揮統一見解功能，認為既參加集團性犯罪組織，又參與集團車手的詐欺犯行，觸犯組織犯罪防制條例參與犯罪組織罪及刑法加重詐欺取財罪，依想像競合犯論以後罪科刑時，於有預防矯治其社會危險之必要，且符合比例原則的範圍內，由法院依組織犯罪防制條例相關規定，一併宣告刑前強制工作。

裁定指出，刑法第55條前段規定「一行為而觸犯數罪名者，從一重處斷。」刑法第33條及第35條僅就刑罰主刑定有輕重比較標準，因此「從一重處斷」，僅限於「主刑」，至於輕罪罪名規定的沒收及保安處分，非屬「主刑」，與刑法第55條從一重處斷規定無關，自得一併宣告。

最高法院表示，本裁定從文義及體系解釋出發，來解釋刑法第55條前段「一行為而觸犯數罪名者，從一重處斷」規定，並依循司法院釋字第471號解釋意旨，採合憲性解釋，就組織犯罪防制條例規定為目的性限縮，既符合法理，又適應社會需要，且方便實務運作。

裁定還提到，法律是理性、客觀、公正且合乎目的性的規定，因此法律的解釋，除須顧及法律安定性，更應考慮解釋的妥當性、現在性、創造性及社會性，才能與社會脈動同步，以符合民眾期待。（編輯：張銘坤）1090213

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