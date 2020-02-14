台中大雅火警釀2勇消殉職 工廠負責人被起訴

台中市百慕達紙器廠去年10月3日發生火警，火勢延燒隔壁的群峪公司，造成台中市消防局特搜隊員謝志雄與張哲嘉2人不幸殉職。檢方查出工廠違建、未設排煙設備、電線短路等因素釀災，14日依違反消防法等罪嫌，將公司負責人陳俊孚起訴。（檢方提供）中央社記者蘇木春傳真 109年2月14日

（中央社記者蘇木春台中14日電）台中市百慕達紙器廠與群峪公司去年10月發生火警，造成2名消防員殉職，檢方查出工廠違建、未設排煙設備、電線短路等因素釀災，今天依違反消防法等罪嫌，將公司負責人陳俊孚起訴。

台中地檢署起訴書指出，54歲男子陳俊孚為興建違章工廠，先在100年7月間，向不知情的地主承租位於台中市大雅區自立段的田地，偽以停車場、洗車廠照明為由，向台電公司申請電力使用。

陳俊孚未依建築法及工廠輔導法規定，申請建築執照、使用執照及工廠登記，在同年11月初搭建兩座鐵皮違建廠房，成立群峪股份有限公司、百慕達紙器廠等公司並擔任負責人，生產紙盒、紙杯及儲存南北雜貨、免洗餐具等用途。

陳俊孚並在兩座鐵皮廠房的防火通道上方，加蓋鋼架烤漆浪板屋頂，當作避雨用途，因鐵皮工廠建築材質易吸熱且散熱效益不佳，工廠內電器機具運轉時易形成高溫環境，電源線與配線容易造成隔絕層劣化而短路，且廠房位處農田容易滋生鼠類，發生老鼠流竄嚙咬破壞電線外皮，應設置消防安全設備、定期檢測電力設備，但業者疏未注意。

108年10月3日凌晨1時45分，百慕達紙器廠東北牆面的電源配線短路而起火燃燒，產生高溫熱煙流使廠外原料起火，再往上延燒2樓起火，火勢一發不可收拾，台中市消防局獲報前往救災。

現場消防局指揮官見百慕達紙器廠起火後的高溫濃煙，蓄積在防火通道上加蓋的浪板屋頂，並持續飄往隔壁棟的群峪公司廠房，為防止延燒擴大至群峪公司，指揮特搜大隊帶領隊員作煙熱變化觀測。

特搜隊員謝志雄、張哲嘉攜帶熱顯像儀進入群峪公司觀測，但因群峪公司廠房2樓因蓄積熱煙流且堆放塑膠製品，短時間快速燃燒，導致2樓鐵皮外翻，謝志雄與張哲嘉在2樓執行勤務因高熱燃燒而休克死亡。

案件經2名死者家屬提告及台中市警察局豐原分局報告偵辦，陳俊孚到案坦承廠房興建未做建材防火時效要求、工廠未申請建造與使用執照，未申請工廠登記；火警調查報告指出，起火原因以電器因素短路引起火災可能性較大，短路原因不排除外力損傷、老鼠囓咬、高溫導致絕緣劣化等。

台中地檢署檢察官認為，事發廠房為違建、建築材質未達防火時效要求、未依法設有消防排煙設備、疏於注意避免電器設備與配線造成短路等因素，與火災有相當因果關係，今天依違反消防法、公共危險等罪嫌將陳俊孚起訴。

另外，雖2名殉職消防員家屬，未針對現場消防指揮官提告，但檢方仍調查釐清有無疏失，經調查指出，謝志雄與張哲嘉在進入廠房煙熱變化觀測前，由群峪公司員工先帶領帶隊的小隊長，至公司內1樓通往2樓處查探，當時樓梯口無煙、無熱、能見度清晰，且特搜隊員裝備齊全，因觀測區域尚未起火因此未搭配水線。

檢方認定，現場指揮官作業符合火場指揮及救災作業要點，特搜隊員觀測群峪公司時未有火煙情形，未強制佈水線難認違反相關規定，現場指揮官並無怠惰或疏失。（編輯：謝雅竹）1090214