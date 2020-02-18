更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎防疫 類似病毒可活9天漂白水能消毒
國際

武漢肺炎防疫 類似病毒可活9天漂白水能消毒

影片／首批武漢包機解除隔離 台商：回家真好
生活

影片／首批武漢包機解除隔離 台商：回家真好

貝佐斯豪擲3000億元成立基金 對抗氣候變遷
國際

貝佐斯豪擲3000億元成立基金 對抗氣候變遷

專題／去年就發現疫情苗頭 台廠中衛備戰守住一片天
產經

專題／去年就發現疫情苗頭 台廠中衛備戰守住一片天

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
武漢肺炎／鑽石公主號2台人未完成篩檢 包機延後
首頁 / 社會

喝雞尾酒遭解僱 華航副機師打官司勝訴

最新更新：2020/02/18 12:34

（中央社記者林長順台北18日電）黃姓男子於國外受訓後經華航初敘為試用副機師，不久後因與教練餐敘時喝雞尾酒違反規定被解僱。黃男提起確認僱傭關係訴訟。最高法院今天判決華航解僱不合法，黃男勝訴確定。

黃男主張，他於民國103年間與華航簽訓練協議書，由華航出資到國外接受飛行訓練，105年4月6日被通知考核合格，雙方於同年4月18日簽立機師聘僱契約，敘為試用副機師。

黃男說，華航於同年4月27日竟以他4月8日與美國飛行教練餐敘席間，為了感謝教練，敬酒喝了一杯雞尾酒為由，認為他違反訓練協議書及受訓須知中的「學員禁止飲酒」規定，解除聘僱契約。

黃男認為，他向教練敬酒時已非訓練時期，而受訓須知僅規範學員「不得酗酒或在飛行前12小時不得飲用含酒精飲料」，他於完訓後等待返國期間與教練餐敘飲用雞尾酒1杯，並沒有違反規定。

華航主張，黃男簽立聘僱契約後是試用時間，華航可以審查他的行為、能力是否符合任職機師的標準，黃男於105年4月8日餐敘中飲用雞尾酒的行為，違反職前訓練協議、紀律公約及公司全面禁酒命令，因此解僱黃男。

法院一、二審均判決華航敗訴。二審認為，華航以黃男在訓練完畢考核合格後，與教練敬酒飲用雞尾酒等事由，就預告終止聘僱契約，應屬權利濫用，即不合法。最高法院今天駁回上訴。全案確定。（編輯：張銘坤）1090218

延伸閱讀
執勤前酒測值超標遭華航解僱 前機師興訟敗訴42名機師逾期受訓 華航：現已改善華航機師罷工後未減航線 部分還增班

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報