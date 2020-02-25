板橋凌晨公寓火警 兄弟一昏迷一命危

（中央社記者王鴻國新北25日電）板橋板新路某公寓4樓凌晨1時許冒出火煙，鄰居驚醒報警，消防局迅速調派大批人車前往灌救，現場搶救出一對50多歲的兄弟，一人昏迷，另一人無呼吸心跳，送醫急救。

警消今天凌晨1時17分發生公寓火警，大量濃煙把附近民眾驚醒報警，由於位板橋人口密集區且鄰近板新捷運站，警消迅速出動各式消防車輛22輛，警義消72人前往灌救，消防局長黃德清也到場指揮。

由於火場為5樓公寓的4樓後陽台附近起火，警消立即布設水線搶救，分別在客廳與靠近後陽台的房間救出2人。警消初步調查，被救出兩人為兄弟關係。

其中，在客廳被救出的一人被濃煙嗆昏，意識不清，但有生命跡象；另一人在後陽台附近房間被救出，當場沒有呼吸心跳，警消趕緊將兩人送醫急救。

火警引附近居民議論與疏散，目擊者告訴現場的中央社記者表示，兩兄弟中有一人似是身體障礙，平時和鄰近相處融洽，希望他們都能平安無事。

消防局說，火勢於1時36分熄滅。至於起火原因將等火災調查科進一步調查。（編輯：張佑之）1090225

板橋板新路某公寓4樓25日凌晨1時許火警，警消獲報調派大批人車前往灌救。消防局長黃德清（右3）也到場指揮。中央社記者王鴻國攝 109年2月25日