新北男假傳寶瓶星號疫情 遭刑事局送辦

（中央社記者黃麗芸台北26日電）新北市一名59歲陳姓男子因不滿政府篩檢比例過少，便自行撰寫假訊息「寶瓶星號剛放回的1700人只量體溫沒篩檢檢體」發布在MOBILE論壇，刑事局獲報後循線查獲，依法送辦。

刑事局今天召開兩場破案記者會，偵查第四大隊副大隊長王志成表示，2月16日接獲中央流行疫情指揮中心轉報，指有民眾2月13日在MOBILE論壇公開頁面刊載不實訊息，內容為「寶瓶星號剛放回的1700人只量體溫沒篩檢檢體，這保證是真的，我沒在編故事」，涉違反社會秩序維護法。

經警方追查發現，發文網友為居住在新北市的無業陳男，他2月20日到案供稱，認為政府篩檢比例太少且不具代表性，所以才上網發文，全案將依違反社會秩序維護法函請新北市警察局移送審理。

偵查第一大隊副大隊長許益祥也指出，2月19日接獲中央流行疫情指揮中心來函，稱有民眾檢舉一名王姓網友於1月27日至2月16日在Line群組傳遞武漢肺炎謠言。

內容包括「網傳影片宣稱：漢肺炎源頭找到了，湖北武漢每家的屋頂住蝙蝠，…恐怖」，「正骨醫院家傳秘密，小磨香油滴進鼻孔可阻斷一切流感和瘟疫」和「這次下雨的雲層帶是從中國內陸漂過來的，也就是重慶、湖北一帶過來的，雲層可能會挾帶細菌、病毒過來，請小心！」等不實訊息，造成民眾恐慌及徒增防疫工作查證。

警方獲報後立即偵辦，於2月20日在南投縣查獲現為家管的68歲王姓老婦，她供稱是接獲別人傳遞上述訊息後，基於好意才轉傳給其他親友，並不知道這是假訊息，也不諳法令，全案詢後依違反社維法送辦。

刑事局呼籲，流行疫情或防治措施等相關資訊都將由中央流行疫情指揮中心統一對外公布，製造或轉傳有關武漢肺炎未經證實確診疫情的任何訊息，將造成民眾恐慌，嚴重影響社會安寧，檢警將加強查緝，請民眾切勿隨意散播或轉傳。（編輯：張銘坤）1090226