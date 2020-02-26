前航警官圖利婚外情女友採購得標 重判17年半

（中央社記者邱俊欽桃園26日電）前航空警察局股長孫一鳴負責X光檢查儀採購案時，圖利婚外情李姓女子取得航警局多項標案。全案經桃園地方法院審理，今天一審判刑17年6月。全案可上訴。

桃園地方法院判決書指出，孫一鳴於民國102年至104年擔任航警局航空保安科科員兼股長期間，負責桃園機場安檢儀器等設備採購業務，因業務關係與同方威視技術公司李姓女經理發展出婚外情，孫一鳴居間協調，讓同方威視產品透過關係取得航警局標案。

判決主文表示，孫一鳴為依法令服務於國家具有法定職務權限公務員，受人民及國家託付，竟為維持婚外情，力促廠商取得標案，危及出入境旅客飛航安全、國家安全的國土保安等重大公共利益。

判決內容中指出，孫一鳴在開標過程中涉嫌護航，讓未具合格產地證明規格的廠商過關，涉嫌舞弊。

一審法官在衡量犯罪動機、目的、手段、舞弊標案次數及所得利益，依貪污治罪條例判處有期徒刑17年6月，褫奪公權10年，並沒收孫一鳴犯罪所得。全案可上訴。

調警在部分調查指出，同方威視技術公司與中國軍方關係密切，調查過程中，質疑若採購這款X光機檢查儀，相關資料恐遭外洩，因此一併追查是否有國安機密外洩；至於李女涉案部分，檢方另案調查中。（編輯：戴光育）1090226