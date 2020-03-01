刑事局獲報18案疫情假訊息 逾7成陸網友所為

刑事局2月29日共接獲18件疫情假訊息，其中13件初判為中國大陸網友所為，內容謠傳「李前總統因武漢肺炎逝世」及台南市各醫院送驗樣本呈陽性達1843例等，偵查第七大隊大隊長黃水願1日呼籲民眾勿任意散播、轉傳，以免觸法。中央社記者黃麗芸攝 109年3月1日

（中央社記者黃麗芸台北1日電）刑事局昨天共接獲18起疫情假訊息，其中13件初判為中國大陸網友所為，內容謠傳「李前總統因武漢肺炎逝世」及台南市各醫院送驗樣本呈陽性達1843例等，呼籲民眾勿隨意轉傳。

刑事局今天舉行「於臉書社群網站惡意散播假公文及不實疫情訊息案」記者會，偵查第七大隊大隊長黃水願表示，昨天共接獲18件不實疫情訊息案件，立即積極偵辦。

警方依據「制定嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」進行調查，發現上述18案中，其中13案為中國大陸網友所為，且有12案為惡意散播意圖。

其餘5案，有1案為30多歲高雄陳姓女子涉及在網路工作群組指稱，高雄港有人檢疫確診。經查為假訊息，警方依傳染病防治法送辦。

還有1案為副總統當選人賴清德遭人冒用其身分，設立以「賴清德」為名的頻道，並於2月28日發布影片且加入賴清德個人照片，刻意混淆視聽。刑事局接獲政府高層轉知、檢舉後，檢警現正積極調查中。

至於最後3案，經查並無散布、違法事實。

有關中國大陸網友惡意散播案件部分，臉書（facebook）網友「張家駟」及「Yu-chieh Tsai」等人，涉嫌以國家安全局密報假公文散播「李前總統因武漢肺炎逝世」等不實疫情訊息。

經刑事局調查發現，「張家駟」已關閉帳號，查詢國民身分證相片系統，並無吻合對象；其臉書頭像身穿軍服、胸口有中國大陸五星旗圖樣，再比對假國安局公文用語也發現有「我部、我科」等非台灣公文用語。

另外，網友「Yu-chieh Tsai」的臉書好友也多為中國大陸或香港地區帳號，名稱皆以英文為主，貼文多以醜化總統蔡英文為主，用字夾雜簡體字。研判這兩則訊息，均為中國大陸網友所為。

關於臉書署名「東方吹雪」的網友在臉書社團散播不實衛生福利部假公文，內容指稱截至2月16日止「台南市各醫院第一批送驗樣本數6354例，呈陽性1843例」，公文除標示為「緊急件」及「絕對機密」，還蓋有「部長陳時中」的簽名章，但經台南市衛生局證實此為偽造公文。

刑事局指出，案件還包括「台中、屏東現在根本就是人間煉獄，不知道感染了多少」、「台灣許多人染病武漢肺炎後倒臥路上，政府直接用車將人載至不明地點」、「武漢肺炎死亡者多到要埋起來」、「台灣媒體報導武漢已發生人吃人導致病毒傳染」等誇飾疫情訊息，意圖製造疫情嚴重態勢，經查多數貼文均由虛設帳號所為，有些甚至已關閉帳號，躲避追查。

同時上述貼文用字遣詞，出現多個簡體字，都可證實貼文者應為中國大陸人士，試圖在境外影響台灣防疫工作及民眾對政府的信心。

刑事局提醒，「制定嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」已於2月25日公布施行，上述於網路上張貼假公文或散播假訊息等行為，可依法處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金，呼籲民眾勿任意散播、轉傳，以免觸法。（編輯：戴光育）1090301