暴力討債凌虐被害人棄屍成白骨 3人被訴

（中央社記者程啟峰高雄1日電）黃姓毒品通緝犯去年失聯近5個月在高雄大寮區尋獲已成白骨，警方查出丘姓男子等人聯手攔車押人暴力討債，凌虐黃男多時致死後棄屍野外，雄檢全案偵結，起訴丘男等3人。

高雄地檢署日前偵結，依殺人、非法剝奪行動自由、遺棄屍體等罪嫌將主嫌丘男起訴，同案孫姓男子及鄭姓男子則依非法剝奪行動自由、遺棄屍體等罪嫌起訴，並認定3人為棄屍共犯，檢察官同時請求從重量刑3人。

起訴指出，丘男與死者黃男有債務糾紛，去年5月14日晚間丘駕車搭載孫男、鄭男及陳姓男子（另案偵辦）在高雄三多一路一處巷內，當街攔阻騎機車的黃男並將他押進車內；丘男等人兩度搭載黃男到小港區大坪頂偏郊後，下車持球棒痛毆黃男，迫使黃男打電話借錢。

隔天凌晨，丘男等人分別前往鳳山區、三民區收取黃男借到的新台幣2萬元，但仍不放人將黃男押到高雄市大社區一間汽車旅館，持球棒痛毆後，強令黃男進旅館房間衣櫃囚禁，直到當晚退房。

丘男等人隨後載黃男四處繞，直到去年5月16日凌晨抵達彌陀區一處魚塭空地，再持木棍、球棒痛打黃，更持剪刀狠夾黃的小指（未剪斷）後，令黃男喝下摻有不明毒品的液體，直到當天清晨4時餘才開車載走黃男，黃男一小時後已斷氣，丘、孫、鄭3男隨後於大寮區高71線產業道路邊，將黃男屍體推入山溝。

警方偵辦黃男所涉毒品案意外查覺他失聯展開追查，去年10月7日循線查獲本案，並在丘男等人棄屍地點，找到只剩白骨的黃男。（編輯：黃世雅）1090301