高市機車追撞波及出勤救護車 2人受傷送醫

（中央社記者程啟峰高雄4日電）高市消防局大寮分隊一輛救護車昨晚在出勤途中，被發生追撞車禍的機車撞上，肇事機車騎士及乘客受傷，經送醫無大礙，消防局隨後另派2輛救護車接替出勤，並將現場傷者送醫。

林園警分局指出，昨天晚上7時左右獲報大寮區鳳林路、內厝路口發生機車擦撞救護車車禍。

警方調查，胡姓男子當時騎機車沿鳳林三路往南行經內厝路口，減速禮讓對向車道欲左轉內厝路的出勤救護車，卻遭後方林姓女子騎機車追撞，林女肇事後人車失控，往前滑行再撞到救護車車頭，造成林女及許姓女乘客擦傷，兩人經送醫都無大礙。

警方表示，這起車禍造成胡男車殼破裂、林女機車車頭及左側破損、救護車車頭車牌受損，兩部機車及救護車三方駕駛酒測值都為0，詳細肇事責任仍待進一步調查釐清。

高市消防局指出，車禍發生後，消防局另派救護車將受傷的林女及許女送醫，兩人送醫後都無大礙；車禍的救護車當時是空車，車上沒人受傷，原救護出勤案則另派救護車接替，並沒有因此耽誤救護任務。

另外，鳥松分隊一輛救護車日前出勤行經大寮區鳳屏路、八德路口時，也遭機車擦撞，同樣是起小事故，肇事責任釐清中。（編輯：洪學廣）1090304