被告需自主健康管理 高雄檢院警獄接力防疫

（中央社記者陳朝福高雄13日電）武漢肺炎疫情延燒，高雄檢警偵辦一起假檢警詐騙集團案，拘提一名應自主健康管理的車手頭，檢、院、警、獄等都不敢大意，滴水不漏接力防疫。這名被告首次採驗結果出爐為陰性。

高雄地檢署今天表示，日前獲報被害人被這個假檢警詐騙集團詐騙約新台幣3000萬元，指派主任檢察官徐弘儒、檢察官謝長夏指揮高雄市政府警察局三民第二分局偵辦，並於11日拘提這名涉案車手頭到案。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情延燒，警方回報被告為2月28日自日本返台應自主健康管理的對象，檢察官考量案情需要，不宜以視訊進行偵訊，裁示將被告解送至地檢署複訊。

高雄地檢署表示，為避免群聚產生的風險，檢方啟動「因應嚴重特殊傳染性肺炎接受人犯解送人犯處理作業流程」，被告解送到地檢署後，檢察官立即在「防疫偵查庭」訊問被告。

檢察官訊問被告後發現是假檢警詐騙集團的車手頭，負責指揮旗下車手提領贓款及分配贓款，涉案期間除要求已被查獲的其他被告頂替是車手頭外，另因旗下車手有黑吃黑情形，也恐嚇旗下車手等情事。

被告涉犯恐嚇及違反洗錢防制法等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有湮滅證據、勾串共犯和證人及反覆實施同一犯罪之虞，檢方向高雄地方法院聲請羈押禁見。

高雄地方法院於接獲檢方聲請羈押禁見案後，為避免群聚風險，除於候審期間暫將被告拘留在囚車內，以避免與其他被告接觸外，並立即通知另案開庭中的法官先暫時休庭，並迅速至「防疫法庭」開庭審理，裁准羈押禁見被告。

高市三民第二警分局員警於法官11日裁定後，將被告送往法務部矯正署高雄看守所隔離處所，但當晚被告因咳嗽緊急送醫隔離及採驗，12日下午第一次採驗結果出爐為陰性。

武漢肺炎疫情防疫期間，高雄地檢署表示，與高雄地方法院均嚴陣以待，嚴格落實共同訂立的因應疫情強化門禁管理及人犯解送等相關防疫措施，並與警方、獄方保持密切聯繫，務求防疫滴水不漏。（編輯：謝雅竹）1090313