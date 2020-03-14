傳檢察官赴日旅遊返台停分案 桃檢：與事實出入

有報導指出，一名桃園地檢署檢察官赴日旅遊，回台後因自主健康管理而停分案。桃園地檢署14日下午發布聲明表示，檢察官是在未提升日本旅遊警示前出國，返台也沒有停分案。中央社記者邱俊欽桃園攝 109年3月14日

（中央社記者邱俊欽桃園14日電）有報導指出，1名桃園地檢署檢察官赴日旅遊，回台後因自主健康管理而停分案，桃檢今天表示「與事實出入」，指出檢察官是在未提升日本旅遊警示前出國，返台也沒有停分案。

桃園地檢署下午發布聲明表示，「報導與事實出入」，這名檢察官雖曾赴日，但均遵守中央流行疫情指揮中心所訂防疫規範，且回國後完成自主健康管理，於健康無虞下恢復上班，兼顧案件當事人訴訟權益，也沒有停分案情事。

桃檢表示， 檢察官於21日出境到日本，而中央流行疫情指揮中心於2月22日將日本建議提升為旅遊第二級警示，民眾至當地應採取加強防護措施，並於24日公告即日起自旅遊疫情第一級與第二級國家入境的旅客，在入境後14天內，應落實自主健康管理措施。

檢方表示，這名檢察官遵守各項預防措施及加強個人防護措施，25日返國入境後，依相關規定進行自主健康管理，並等到屆滿14天身體健康無虞後，才返回地檢署正常上班。

檢方說，檢察官至今並沒有因為自主健康管理而停分案，且基於防疫優先及兼顧當事人訴訟權益，後續也將依照相關分案規定妥適辦理。

聯合報報導「檢察官不畏疫情赴日旅遊，回台自主健康管理14天停分案」中指出，桃園地檢署1名檢察官2月赴日本旅遊，桃檢以辦公環境為公共場所，為將感染風險降至最低，避免偵查體系崩潰，依規定讓他請病假停分案。（編輯：張銘坤）1090314