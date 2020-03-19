中藥商涉行賄立委案 更四審判邱垂貞3年10月

（中央社記者劉世怡台北19日電）中藥商公會為推動調劑權修法涉嫌行賄立委案，高院更三審判處前立委邱垂貞3年10月徒刑，經最高法院撤銷發回。高院更四審今天仍判邱垂貞3年10月，褫奪公權3年，還可上訴。

全案緣於民國87年中藥商公會為透過修法，讓中藥商不需經國家證照考試即可取得調劑權，以「贊助金」等方式尋求立委修正藥事法第103條，讓中藥商只要修習一定課程，即可擁有調劑權，有8名立委被控收賄。

全案纏訟十餘年，涉案的8名立委中，李俊毅、趙永清、陳鴻基、許舒博、林光華、馮定國等6人先後獲判無罪確定，廖福本在訴訟過程中死亡，全案僅剩邱垂貞尚未審結。

台灣高等法院更三審合認定，前民進黨立委邱垂貞在86年11月至87年初，分別收賄200萬元、150萬元、150萬元，共計500萬元，他確實推動及參與修正藥事法，有對價關係，106年9月間判刑3年10月、褫奪公權3年，追繳沒收500萬元的不法所得。

案經邱垂貞上訴，最高法院去年3月認為更三審判決有判決理由不備等違法，將案件撤銷發回。高院更四審期間，邱垂貞主張擔任立委職務時，曾協助中藥商爭取調劑權，但否認有因職務上行為收受賄賂。

更四審合議庭指出，邱垂貞的胞兄確實代收並轉達500萬元現金，本件有對價關係，邱垂貞藉職務行為而收受賄賂，使國家法紀與公務員官箴蕩然無存，審酌本件於97年7月15日繫屬原審，依刑事妥速審判法減刑，判邱垂貞3年10月，褫奪公權3年，追繳犯罪所得500萬元，還可上訴。（編輯：張銘坤）1090319