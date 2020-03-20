3人鼓動囤糧提款 調查局約談法辦

調查局假訊息防制中心副主任劉家榮（圖）20日表示，近日在PTT社群平台出現「請大家儲備1個月份左右的糧食和生活必需品」等不實訊息，造成民眾搶購物資的蝴蝶效應，目前已循線約談3人到案，將依法送辦。中央社記者蕭博文攝 109年3月20日

（中央社記者蕭博文台北20日電）網路流傳請大家儲備1個月份糧食、提領所有存款等不實訊息，調查局今天約談發文的張姓男子及其表哥，並查出訊息最早曝光於某文化推廣協會網站，另約談張姓負責人到案。

法務部調查局指出，張姓負責人等3人涉嫌銀行法散布流言損害銀行等金融機構信用罪嫌、社會秩序維護法，將移送地檢署偵辦及函送裁罰。

調查局今天下午召開記者會，由假訊息防制中心副主任劉家榮說明偵辦經過。

劉家榮表示，PTT社群平台昨天出現「收到重要情報，請大家儲備1個月份左右的糧食和生活必需品」、「到銀行提領所有存款」等不實訊息，經查為北部一名張姓男子張貼，今天由新北市調查處約談張男到案。

張男到案供稱，訊息是蔡姓表哥閱讀國外網路訊息後，張貼在家族LINE群組，新北處隨即約談蔡男到案。

調查局深入追查發現，訊息來源其實是部落格文章，內容慫恿民眾儲備糧食及生活用品，並兌現所有存款，進一步溯源查出，訊息最早出現在某文化推廣協會網站，因此，約談協會張姓負責人到案說明。

劉家榮表示，調查局將持續追查是否有境外假訊息勢力介入，意圖利用民眾疫情恐慌心理，干擾台灣社會安定及物資供應。

調查局新聞稿則指出，網路平台流竄「搶購物資」及「提領銀行現金」等不實訊息，造成社會大眾人心惶惶及搶購物資的「蝴蝶效應」，呼籲民眾不要聽信不實訊息囤積民生物資，也提醒國人切勿轉傳不實物資缺貨訊息，以免誤蹈法網。（編輯：戴光育）1090320