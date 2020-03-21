網路遊戲臉書粉專貼疫情假訊息 男遭警送辦

（中央社記者劉建邦台北21日電）台北市37歲鄭姓男子日前在知名網路遊戲臉書粉絲專頁張貼「台中有近900人得了此次肺炎」等語，台北市刑大今天表示，獲報查緝發現，鄭男貼文為不實謠言，詢後送辦。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情嚴峻，仍有網友持續在網路散布疫情假訊息。

台北市警察局刑警大隊今天發布新聞資料表示，日前接獲檢舉，有網友在知名網路遊戲臉書（Facebook）粉絲專頁張貼有關疫情不實假訊息，經查，貼文者是住在台北市的鄭姓上班族。

警方查出，鄭男貼文提及「現在台中有近900人得了此次肺炎，政府警告不讓她們告訴台灣民眾」等語，經查，鄭男張貼為不實疫情訊息。

警方約談鄭男到案，他坦承涉案，並供稱是從另一個網路社群看到訊息後，轉貼至有10多萬名網友加入的遊戲臉書粉專，僅是想提醒住在台中市的網友。市刑大訊後依違反傳染病防治法等罪嫌把人函送士林地檢署偵辦。

北市警局統計，從今年初至今，已移送8件有關武漢肺炎疫情假訊息，遭移送8件都是在臉書等社群平台張貼不實訊息，呼籲民眾，若在網路發現有關武漢肺炎疫情資訊時，應先查證，不要亂轉貼文章，否則恐違法。（編輯：方沛清）1090321