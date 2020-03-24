更多編輯台推薦新聞：
達米妮案落幕N號房事件又起 全球反性暴力浪潮一次看
專題

達米妮案落幕N號房事件又起 全球反性暴力浪潮一次看

特派現場／全球數億人禁足防疫 各大城市寂寥畫面極似電影
國際

特派現場／全球數億人禁足防疫 各大城市寂寥畫面極似電影

印尼亞運選手村改裝醫院啟用 武漢肺炎疑似病患急求診
國際

印尼亞運選手村改裝醫院啟用 武漢肺炎疑似病患急求診

英國要求海外旅人立即返國 除買生活必需品不得外出
國際

英國要求海外旅人立即返國 除買生活必需品不得外出

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
世衛官員：美國可能淪武漢肺炎疫情新中心
首頁 / 社會

遭毆卻替被告緩頰 賴香伶：他是制度未健全受害者

最新更新：2020/03/24 18:59

（中央社記者郭建伸台北24日電）台灣民眾黨立委賴香伶2年前遭男子李明彥持鋼筋攻擊，今天二審宣判拘役58天，得易科罰金。賴香伶表示，二審時她表達希望法院從輕量刑，因為李明彥確實是台灣勞動法制未健全的受害者。

賴香伶在2018年擔任台北市勞動局長時，遭男子李明彥持鋼筋攻擊，檢方依重傷害罪起訴，一審改以傷害罪論罪判刑3月，經上訴，二審今天依傷害罪判拘役58天，得易科罰金，可上訴。

賴香伶在臉書表示，2年前她被打傷的刑事案件，今天二審宣判了，雖然她身為被害人，不認同任何使用人身暴力攻擊的行為表達訴求，但她尊重法院判決。

賴香伶表示，二審最後一次言詞辯論時，她就請告訴代理人表達，希望法院能從輕量刑；因為嚴刑峻罰本來就不是推動社會進步的好方法，且基於她長期參與勞工運動的經驗，被告從某個層面來看，確實是台灣勞動法制未健全的受害者。

賴香伶也提到，她在3月19日的經濟委員會中，曾質詢中油公司長期委外勞務，造成勞工權益受損、條件下降的問題，要求中油加強保障油罐車司機、加油站工讀生。

賴香伶說，刑事案件對她而言已經結束，如何繼續在崗位上，繼續監督、促進台灣勞動環境的健全，才是現在跟將來最需要投入的工作。（編輯：林孟汝）1090324

延伸閱讀
攻擊賴香伶後逃逸 李明彥遭逮自拍發臉書

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報