遭毆卻替被告緩頰 賴香伶：他是制度未健全受害者

（中央社記者郭建伸台北24日電）台灣民眾黨立委賴香伶2年前遭男子李明彥持鋼筋攻擊，今天二審宣判拘役58天，得易科罰金。賴香伶表示，二審時她表達希望法院從輕量刑，因為李明彥確實是台灣勞動法制未健全的受害者。

賴香伶在2018年擔任台北市勞動局長時，遭男子李明彥持鋼筋攻擊，檢方依重傷害罪起訴，一審改以傷害罪論罪判刑3月，經上訴，二審今天依傷害罪判拘役58天，得易科罰金，可上訴。

賴香伶在臉書表示，2年前她被打傷的刑事案件，今天二審宣判了，雖然她身為被害人，不認同任何使用人身暴力攻擊的行為表達訴求，但她尊重法院判決。

賴香伶表示，二審最後一次言詞辯論時，她就請告訴代理人表達，希望法院能從輕量刑；因為嚴刑峻罰本來就不是推動社會進步的好方法，且基於她長期參與勞工運動的經驗，被告從某個層面來看，確實是台灣勞動法制未健全的受害者。

賴香伶也提到，她在3月19日的經濟委員會中，曾質詢中油公司長期委外勞務，造成勞工權益受損、條件下降的問題，要求中油加強保障油罐車司機、加油站工讀生。

賴香伶說，刑事案件對她而言已經結束，如何繼續在崗位上，繼續監督、促進台灣勞動環境的健全，才是現在跟將來最需要投入的工作。（編輯：林孟汝）1090324