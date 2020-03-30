花蓮森林大火延燒12小時 空勤吊掛水袋未澆熄

（中央社記者李先鳳花蓮縣30日電）花蓮縣卓溪鄉國有林地玉里事業區第32至37林班地今天發生森林火災，空勤以吊掛水袋滅火未果，延燒12小時至目前仍未撲滅，林管人員明天將分兩梯次上山協助滅火。

林務局花蓮林區管理處副處長王怡靖受訪表示，今天上午7時左右接獲登山客通報，瑞穗林道上山到海拔2700多公尺高山發生森林火災，請求空勤直升機支援滅火，共出動5架次灑水灌救，但下午1時許因為天氣轉變、雲層太厚，考量飛行安全，於下午2時停止空中作業。

至於地面部隊，已動員13人，今晚在瑞穗林道19公里處紮營，由於時間長，目前約延燒3公頃，燃燒主要是針葉林。

王怡靖說，從瑞穗林道19公里上到火災處只能步行，需耗時9到10小時，部署人力相當吃緊，明天清晨分兩梯次繼續前進，隔離火源。

山友表示，此處山林濕度高，自然發生火災並非容易，懷疑人為因素。

玉里事業區第32至37林班地屬玉里野生動物保護區，保護區全區地處中央山脈脊梁區域，不僅高山溪谷多，地形富變化，幾乎未經開發，總面積約1萬1414多公頃。範圍包括中央山脈沿丹大山、馬利加南山、馬西山之嶺線以東地區，東北角隅與林田山事業區相接，西北以丹大山與丹大事業區相連，並與玉山國家公園相接；區內野生動物數量及種類頗為豐富。（編輯：謝雅竹）1090330