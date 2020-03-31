指陳菊對災民落井下石 費鴻泰獲無罪確定

（中央社記者劉世怡台北31日電）國民黨立委費鴻泰在臉書發文，指前高雄市長陳菊對莫拉克風災及高雄氣爆災民落井下石，遭陳菊自訴誹謗。一審判費鴻泰無罪，經上訴，二審高院今天仍判費鴻泰無罪，全案確定。

高雄市政府去年4月3日宣布放棄對小林村國賠案的上訴，費鴻泰同年4月5日在臉書上發文指高雄市長韓國瑜「佛心待民」，並表示「陳菊不但不幫忙，還落井下石。相對比較於現任韓國瑜市長的佛心，陳菊真是禍心，不能苦民所苦」。

費鴻泰文中寫到，「莫拉克風災時，高雄市府未主動派員協助進行撤離，因而導致小林村滅村；但是，陳菊前市長卻拒絕國家賠償」，又指高雄氣爆案時，陳菊誆騙災民要以代位求償的方式處理，結果因超過時效，導致災民求償無門。

陳菊認為，費鴻泰所舉兩例都悖離事實，故意導出錯誤結論，向台北地方法院自訴費鴻泰加重誹謗。

一審台北地院認為，小林村事件發生時，高雄縣市尚未合併，撤離責任屬高雄縣，高雄市確實並未協助撤離；高雄縣市合併後，高雄市拒絕小林村請求國家賠償，及高雄市氣爆案應由高雄市府負責部分，均非虛偽陳述。

一審也認為，費鴻泰言論中有關「禍心」、「不幫忙還落井下石」、「不能苦民所苦」、「誆騙災民」等為意見表達，並無證據證明被告發表言論非出於善意，應在合理評論範圍，受憲法言論自由的保障，因此判決無罪。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，審理期間費鴻泰當庭否認誹謗，並於庭外受訪表示，臉書文章是對新聞事件的看法與評論，無意誹謗，陳菊也知道這屬於公共議題，她利用司法來做告訴，與其如此不如多替國家社會規劃好的事情，不要再有這樣的災難，可能比較好一點。

二審高院上午宣判，駁回上訴，維持原審無罪判決，全案確定。（編輯：方沛清）1090331