警署鐵腕肅槍掃毒 台泰警合作緝毒溯源查槍

（中央社記者黃麗芸台北31日電）武漢肺炎防疫期間力求治安零死角，警政署近期嚴打非法槍械及毒品犯罪，署長陳家欽今天到刑事局慰勞有功人員，其中，台、泰警方合作緝毒並溯源查獲國內改造槍枝案，逮兩嫌。

刑事局今天舉行「警政署鐵腕肅槍掃毒，防疫、治安零死角」記者會，副局長林炎田表示，全國警察機關近來晝夜配合執行各項防疫工作，同時要兼顧治安維護，警政署近期集中偵查能量及透過國際合作，嚴打非法槍械及毒品犯罪，不讓犯罪分子「趁疫作亂」。

林炎田指出，政府為展現「槍械零容忍」的立場與決心，警政署已從管制面結合查緝面全力防堵，首先管制面上，已推動「槍砲彈藥刀械管制條例部分條文修正草案」，查緝面則將改造槍械場所及幫派份子涉槍案件列為查緝重點，從根本減少槍擊案發生。

根據刑事局統計，近期緝毒、肅槍成果，共查獲長短槍23支、半成品1支、子彈615顆、大麻22株、海洛因33公克、安非他命9公斤89公克、毒咖啡184包等。

其中，國際科和泰國警方合作緝毒，於去年9月溯源監控一個跨國犯罪集團時蒐證發現，34歲王男和35歲鄭男疑在國內藏放違禁品，經成立專案小組追查偵辦，鎖定兩嫌以台南市的鋁窗工廠為掩護，吸收不法份子且擁槍自重，警方於今年2月底查獲改造手槍4枝、子彈上百顆等贓證物，並將兩嫌依法送辦。

另，刑事局偵查第三大隊今年1月接獲線報，指有跨國運毒集團以貨櫃夾藏方式擬將毒品運至日本，隨即通報並和日本警察廳、日本稅關共組專案小組調查，並鎖定此集團自馬來西亞進口兩個疑藏毒的汽車變速箱，被日方檢查發現其內夾藏約9公斤的安非他命，且在日本大阪逮補4名台籍犯嫌和1名馬來西亞籍犯嫌，日本檢方已於3月23日提起公訴。

刑事局近期查獲重大毒品和槍砲案件還包括，偵查第一大隊和台南市警察局共同偵破41歲劉男和52歲翁男等人涉嫌改造槍械場所案，共查獲改造手槍3枝、子彈13顆和砂輪機等證物；刑事局中部打擊犯罪中心、彰化縣警察局及台中市警察局共同破獲「行動軍火庫」，並逮捕幫派成員陳嫌等2人，計查獲改造手槍9枝、槍管7枝、子彈407顆等證物。

偵查第七大隊與台北市警察局於昨天在新北市五股共同偵破陳男等人涉嫌改造槍械場所案，查獲模擬槍4枝、改造槍枝半成品1枝、子彈87顆、毒品咖啡包184包等證物；偵查第二大隊獲報台中邱男涉嫌在公寓內種植大麻和販售，並發展為大麻工廠規模，3月24日逮人依法送辦。

陳家欽上午特地到刑事局慰問有功同仁，肯定偵辦團隊辛勞。（編輯：李亨山）1090331