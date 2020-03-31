管中閔告誹謗 二審判記者無罪確定

（中央社記者劉世怡台北31日電）台大校長管中閔自訴吳姓記者涉誹謗，在新聞報導前未向他查證，損害名譽。二審今天認定記者報導內容，涉及公共利益而屬可受公評事項，沒有誹謗故意，判記者無罪確定。

全案緣於，管中閔向台北地方法院自訴誹謗，主張吳姓記者於去年2月間，未向他查證，撰寫不實新聞報導，指他兼任台灣大哥大股份有限公司的獨立董事，但他早已於民國107年1月間辭去台哥大公司的獨立董事。北院判吳姓記者無罪，管中閔不服，提起上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審今天表示，難認記者明知管中閔已辭掉獨董，仍不實指摘，且記者報導內容，涉及公共利益而屬可受公評事項，記者也沒有誹謗故意，管中閔上訴無理由，因此駁回上訴，維持原審無罪判決，全案確定。

中央研究院士管中閔107年當選台大校長後，因接連傳出管中閔未揭露擔任台灣大獨董，台灣大副董蔡明興任遴選委員，造成遴選程序瑕疵，引發資訊揭露、利益迴避等爭議，導致台大校長遴選案延宕多時，直到前教育部長葉俊榮於107年12月24日宣示「勉予同意」聘任管中閔為台大校長，管中閔於去年1月就任台大校長。（編輯：李亨山）1090331