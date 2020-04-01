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首頁 / 社會

拖板車撞翻貨車 衣架人模解體散落國道

最新更新：2020/04/01 14:31
一輛拖板車1日行經國道1號鼎金北上路段撞翻一輛小貨車，雖僅一人輕傷，但貨物散落滿地占用車道，造成現場僅開放外側輔助車道通行。（高雄市消防局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 109年4月1日
一輛拖板車1日行經國道1號鼎金北上路段撞翻一輛小貨車，雖僅一人輕傷，但貨物散落滿地占用車道，造成現場僅開放外側輔助車道通行。（高雄市消防局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 109年4月1日

（中央社記者程啟峰高雄1日電）一輛拖板車今天行經國道1號鼎金北上路段撞翻一輛小貨車，雖僅1人輕傷，但貨物散落滿地，衣架人模「身首異處」，解體噴飛占用車道，造成現場僅單線通車，80多分鐘後才排除。

國道公路警察局第五公路警察大隊表示，這起車禍發生在凌晨0時27分左右，一輛拖板車行經國道1號北上361公里，過鼎金交流道不久追撞前方一輛小貨車，造成貨車當場翻覆，車上滿載的貨物散落滿地，其中不乏衣架人型模特兒的解體，飛噴占用車道。

警方據報趕到封閉現場內中外側車道處理車禍，僅開放外側輔助車道通行，現場直到凌晨1時49分才排除。

警方指出，貨車翻覆後駕駛與車上一名乘客一度受困，後來都自行爬出車外，警消到場發現何姓乘客手部受傷，傷勢輕微，隨即將他送醫。

警方初步調查，貨車遭拖板車從後方追撞後翻覆，車上滿載一家百貨公司服飾專櫃撤櫃的貨物，其中多組衣架人體模特兒，當場支離破碎散落於地，將進一步釐清肇事原因及責任。（編輯：謝雅竹）1090401

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