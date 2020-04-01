街友與公園遛狗女起口角 慘遭亂棒打死

（中央社記者蕭博陽彰化縣1日電）梁姓街友在彰化縣溪湖鎮一處運動公園與遛狗女子起口角，女子回家告訴友人，廖姓、何姓友人持棍棒返回運動公園毆打梁男後離去，不料梁男最後因脾臟破裂導致出血性休克死亡。

彰化地方檢察署今天表示，3月28日獲報溪湖鎮一處運動公園發生男子遭毆打致死案，立即指派檢察官蔡奇曉指揮彰化縣警察局溪湖分局偵辦，檢察官3日30日率法醫師解剖相驗，發現被害男子脾臟破裂且身體有不明顯挫傷及瘀傷，研判脾臟破裂導致出血性休克死亡。

檢警同時積極偵訊犯嫌及相關證人、徹查成傷及致死原因、被害人遭毆打過程等案情，調查發現，死者梁姓男子是出沒這處運動公園的街友；許姓及李姓女子3月28日凌晨到運動公園遛狗，與死者梁男發生口角爭執，許姓及李姓女子於是返回住所向友人抱怨。

兩名女子友人廖姓、何姓犯嫌等人即持棍棒返回運動公園毆打梁男後離去，梁男最後因內臟出血死亡。

彰化地檢署表示，廖姓、何姓被告經檢察官訊問後，認為所犯為傷害致死重罪，且有勾串共犯及證人之虞，昨天晚間向彰化地方法院聲請羈押禁見，法院昨天深夜11時30分裁准。（編輯：謝雅竹）1090401