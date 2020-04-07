雙園大橋自小客車墜落河床 2傷

高雄林園警分局7日下午獲報在雙園大橋上，一輛自小客車行駛屏東東港往高雄林園方向，卻突然失控撞毀護欄後墜落河床，警消到場發現駕駛受困車內，全力搶救中。（警方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 109年4月7日

（中央社記者程啟峰高雄7日電）一輛自小客車今天下午行經高屏兩地交界的雙園大橋，在橋上失控衝出護欄墜落河床，駕駛受困車內傷勢不明，正由警消搶救中，車上乘客則自行脫困等待送醫，肇事原因調查中。

林園警分局指出，這起車禍發生在下午5時餘，警方獲報趕到發現一輛自小客車行經雙園大橋屏東東港往高雄林園方向，在橋上突然失控撞毀護欄後墜落河床，警消發現，駕駛受困在車內傷勢不明，正全力搶救中；副駕駛座乘客則自行脫困，等待橋上警消經由吊掛送醫，肇事原因仍待調查。

車禍發生後，警方在橋上封閉部分車道進行善後及救援，適逢下班尖峰時間，一度造成附近塞車。（編輯：陳俊碩）1090407