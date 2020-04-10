前檢察長彭坤業關說疑案 檢評會建議警告處分

（中央社記者劉世怡、蕭博文台北10日電）前桃檢檢察長彭坤業涉關說疑案，檢察官評鑑委員會今天指出，將報由法務部交付檢審會審議，並建議警告處分。彭坤業表示，檢評會決議與監察院調查內容相同，了無新意。

檢察官評鑑委員會表示，因民間司法改革基金會請求彭坤業個案評鑑，檢評會開會調查後認為彭坤業確實有違失，包括處理「請託關說」，未依規定通知政風機構而不符規定，且指示所屬處理過程，有失當之處；在行使個案指揮監督權違法且有失周延。

檢評會指出， 彭坤業所為違反檢察官倫理規範第4條、第11條為情節重大的情形，且因監察院就彭坤業的違失，已進行兩次審查會致彈劾未過，認為彭坤業仍須適度警惕，因此依法官法規定，報由法務部交付檢察官人事審議委員會審議，並建議警告處分。

對此，彭坤業表示，檢評會決議與監察院的調查內容相同，了無新意。他當初主張依正當法律程序進行協商，沒想到竟然被指不當，對決議結果感到不服。

關說疑案起於桃園地檢署起訴時任壢新醫院院長張煥禎逃漏稅案，法院審理期間，檢察官論壇去年3月傳出時任桃園地檢署檢察長彭坤業指示公訴檢察官促成認罪協商，遭檢察官質疑關說拒絕而提出質疑。

事發後，彭坤業改調台灣高等檢察署主任檢察官，高檢署也組成調查小組，認定彭坤業因前法務部長邱太三「提醒」而指示已決定不再協商的公訴檢察官繼續與被告辯護人協商，以彭坤業未依規定通知政風機構，報請法務部進行後續處置。法務部檢察官人事審議委員會決議彭坤業部分移送監察院審查。

監察院就此關說疑案立案調查，2月11日召開第2次彈劾案審查會，邱太三、彭坤業均彈劾未通過。（編輯：戴光育）1090410