陳菊告謝寒冰求償300萬 一審判免賠

（中央社記者劉世怡台北10日電）總統府秘書長陳菊不滿名嘴謝寒冰在節目中，指她在高雄市長任內亂花錢，與高雄氣爆災民簽代位求償時未告知權利義務，提告求償300萬元等。台北地院今天判決陳菊敗訴。可上訴。

刑事部分，陳菊對謝寒冰自訴誹謗，台北地方法院去年12月認為謝寒冰對「電費」及「高雄石化氣爆事件」相關陳述，均與公共利益有關，屬可受公評之事，並均在合理適當的評論範疇，判決謝寒冰無罪，上訴二審中。

陳菊提告指出，謝寒冰於去年1月28日在中天電視台錄製「新聞龍捲風」節目時，指稱她擔任高雄市長時，電費每2個月達新台幣12萬元；高雄石化氣爆，高雄市政府與災民簽代位求償時，並未清楚告知災民權利義務，認為高雄市政府是用騙的手段。

陳菊主張，謝寒冰以相關言論散布於眾，導致個人名譽及社會評價受到負面貶抑，謝寒冰構成侵權行為，侵害她的名譽權，請求謝寒冰賠償新台幣300萬元及在四大報頭版刊登道歉聲明。

台北地方法院審理後，認為謝寒冰言論中雖使用「騙」一語，但此語在社會通念上，應是對他人言行作風所為的評價，且謝寒冰屬合理評論，不構成侵權行為，因此駁回陳菊之訴。全案可上訴。（編輯：戴光育）1090410