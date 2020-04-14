北市男無故持刀刺人遭逮 被害者10餘處刀傷

（中央社記者劉建邦台北14日電）台北市發生殺人案，警方今天表示，57歲于姓男子日前深夜經莒光路附近，持長刀無故刺傷林姓男子。于男隨即被逮，訊後依殺人未遂送辦。林男身上共10多處刀傷，仍在院觀察。

警方查出，持刀傷人的于男11日深夜在中華路、莒光路附近閒晃，與不認識的被害人43歲林男在大樓騎樓擦身而過，于男忽然從身上抽出一把長刀轉身刺傷林男，隨即離開現場。

因案發地點在派出所附近，警方聽聞爭吵聲後，隨即派大批人員趕赴現場，當場逮捕持刀傷人的于男，也立即把林男送醫。警消發現，林男送醫前全身染血，身上約10多處刀傷，目前仍在醫院加護病房觀察。

警方從監視器畫面發現，案發當天飄雨，于男與林男在騎樓擦身而過後，于男忽然轉身，並持刀刺向林男背部，過程中，林男奮力抵抗，2人在騎樓扭打，但因遭刺多刀，只能看著于男離開；于男才剛離開，就被趕赴現場警網逮捕，犯案過程約1分鐘。

警方表示，于男遭逮後供稱，認為對方有意圖要對他不利，才持刀傷人。但因2人根本互不認識，且于男犯案動機也無法明確交代，警訊後依殺人未遂罪嫌把人移送台北地檢署偵辦，于男並被法院羈押。（編輯：張銘坤）1090414