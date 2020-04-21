林榮基遭潑漆 警方成立專案小組追緝犯嫌

前香港銅鑼灣書店店長林榮基（圖）21日上午在台北遭人潑漆，北市警方晚間表示，已成立專案小組偵辦，目前正鎖定特定犯嫌全力追緝中。中央社記者黃麗芸攝 109年4月21日

（中央社記者黃麗芸台北21日電）香港銅鑼灣書店前店長林榮基遭人潑漆，北市警方今晚表示，已成立專案小組全力偵辦，現已鎖定特定犯嫌追緝中，另與林榮基也建立熱線聯繫，並於其住家周邊加設巡邏箱。

台北市警察局中山分局今晚發布新聞稿表示，上午8時55分許接獲通報，指轄內中山北路1段巷弄內有一名男性遭不詳男子潑灑紅色油漆後逃逸，立即派員趕赴現場處理。

林榮基下午作完筆錄後受訪表示，此案可能和他將在25日於台北重開書店一事有關，且認為犯嫌事先觀察過他的日常作息，懷疑對方是事先埋伏犯案。

中山分局說，已偕同市警局刑事警察大隊和刑事局等單位成立專案小組，並報請台北地檢署檢察官黃筵銘指揮偵辦，目前已鎖定特定犯嫌全力追緝中。

由於林榮基現正籌備於北市開設書店，中山分局表示，已和林榮基建立熱線以隨時保持聯繫，另為維護他的人身安全，也在其住家及周邊設置巡邏箱，並加強簽巡。

外傳警方昨天曾接獲相關林榮基的恐嚇情資。對此，警方今晚表示，並未接獲或知悉此情資一事。（編輯：方沛清）1090421