陳菊控誹謗案二審 謝寒冰：所述並無任何不實

總統府祕書長陳菊不滿名嘴謝寒冰（圖）指她在高雄市長任內浪費、欺騙氣爆災民，自訴謝寒冰誹謗，一審無罪。案經陳菊上訴，二審由台灣高等法院審理，23日上午開庭，謝寒冰作無罪答辯，陳菊的律師請求量處適當之刑。中央社記者蕭博文攝 109年4月23日

（中央社記者蕭博文台北23日電）總統府秘書長陳菊不滿名嘴謝寒冰指她在高雄市長任內浪費、欺騙氣爆災民，自訴謝寒冰誹謗，一審無罪。經上訴，高院今天開庭，謝寒冰作無罪答辯，陳菊的律師請求量處適當之刑。

陳菊自訴指出，謝寒冰去年1月間在中天電視台錄製「新聞龍捲風」節目，指稱她擔任高雄市市長時，電費每2個月達新台幣12萬元，及高雄石化氣爆時高雄市政府與災民簽代位求償，並未清楚告知災民權利義務，認為高雄市政府是用騙的手段。

陳菊主張，謝寒冰以相關言論散佈於眾，導致陳菊個人名譽及社會評價受到負面貶抑，涉犯刑法誹謗罪。

一審台北地方法院認為，謝寒冰對「電費」及「高雄石化氣爆事件」相關陳述，均與公共利益有關，屬可受公評之事，並均在合理適當的評論範疇，判決無罪。

案經陳菊上訴，二審由台灣高等法院審理，今天上午開庭。

陳菊的委任律師說，高雄市政府當時已說明電費高是因為官邸電器老舊，而且事實上只有一次2個月電費達12萬元，謝寒冰卻刻意說成每2個月電費12萬元，顯未經合理查證，具有真實惡意，謝寒冰還指述陳菊欺騙災民，貶損陳菊名譽，請求改判有罪。

謝寒冰則辯稱，2個月電費達12萬元是真的浪費，高雄市政府聲稱是電器老舊所致，但證據何在，而高雄市政府未完整告知災民權利義務就是欺騙，所述並無任何不實。

陳菊委任律師請求法院判處謝寒冰適當之刑，謝寒冰最後陳述時說，陳菊身為地方首長浪費公帑，甚至在被評論後濫用司法資源，不斷糾纏提出告訴、上訴，致使人心生恐慌不敢評論，若中華民國首長都是這個樣子，真的令人非常失望。

審判長諭知，全案辯論終結，將於6月11日宣判。（編輯：李錫璋）1090423