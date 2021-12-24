嘉縣父子欠稅費逾百萬元 茶葉600斤被查封促繳清

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嘉義縣李姓父子積欠營業稅等稅費新台幣161萬多元，雖已分期繳交20餘萬元，但繳納紀錄不佳且經營直播賣茶熱銷，無理由再分期，法務部行政執行署嘉義分署查封其茶葉600斤，要求繳清罰鍰。（行政執行署嘉義分署提供）中央社記者黃國芳傳真 110年12月24日

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（中央社記者黃國芳嘉義市24日電）嘉義縣李姓父子積欠營業稅等稅費161多萬元，雖已分期繳交20餘萬元，但繳納紀錄不佳且經營直播賣茶熱銷，無理由再分期，嘉義分署查封其茶葉600斤，要求繳清罰鍰。

法務部行政執行署嘉義分署今天發布新聞稿指出，李男及其子2人自民國101年起在阿里山公路旁經營茶葉買賣，但近10年間，父子2人分別積欠營業稅、勞健保費、汔車牌照稅、ETC通行費及交通罰鍰等不繳，所欠各種稅費罰鍰累計達465件、共計新台幣161萬多元。

李姓父子被嘉義縣政府財政稅務局等單位逐年陸續移送行政執行署嘉義分署強制執行，李姓父子申請分期繳納後，僅陸續繳交21萬多元，還欠繳約140萬元。

嘉義分署指出，李姓父子為擴展銷售管道，還以目前最夯的網路直播方式推銷販賣茶葉，銷售情況佳，但分期繳款情形卻不正常，經嘉義分署執行人員通知限期繳納也不被理會。

因此，李姓父子經營的茶行被嘉義分署執行人員鎖定為優先追查執行對象，執行人員昨天前往其經營業處所查封現場及庫房內茶葉600斤。

嘉義分署表示，李姓父子雖再度申請分期繳納，但因分期繳納紀錄不佳，且營業直播賣茶情形甚佳，實無理由再准許分期繳納，要求李姓父子須在下次聯合拍賣前繳清所有欠繳稅費罰鍰，否則將強制拍賣茶葉抵繳。（編輯：戴光育）1101224