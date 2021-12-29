偕妻同死釀車禍 男子涉殺人未遂遭起訴

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（中央社記者盧太城台東縣29日電）台東33歲王姓男子開車載妻子發生車禍，2人昏迷送醫。檢警調查發現這起車禍起因竟然是王男帶著妻子自殺，檢方將王男依殺人未遂罪和幫助自殺罪提起公訴。

今年10月4日清晨在台11線長濱路段發生自小客車駛入水溝車禍，警消趕往處理，車內昏迷的男女送醫急救獲救。警方調查時發現車內有燃燒木炭的跡象，於是報請檢察官深入調查，發現竟是丈夫帶著妻子自殺案件。

台東縣警察局成功分局今天接受記者訪問時表示，經調查，33歲王姓男子今年9月27日服刑出獄，因感情和工作不順，因此要求妻子和他一起自殺，警方依殺人未遂罪移送地檢署偵辦。

台東地檢署日前將王男提起公訴，起訴書內容指出，王男基於不能安全駕駛、幫助他人自殺犯意，並謀為同死，於10月4日駕自用小客車搭載妻子張女，行至台東縣成功鎮某處和妻子吞服安眠藥。

王男再點燃車內木炭以在密閉空間內製造大量一氧化碳，並高速駕駛以此方式自殺並幫助他人自殺。行駛至台東縣長濱鄉台11線處，因駛入路旁水溝，致車輛翻覆，幸經送醫急救倖免於死。

起訴書指出，王男行為已觸犯刑法第275條的教唆或幫助他人使之自殺罪，以及刑法第271條殺人未遂罪，依法提起公訴。（編輯：謝雅竹）1101229

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