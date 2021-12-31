81歲老婦累倒病房外 護理師通報警方助返家

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桃園市一名8旬林姓婦人每天往返林口長庚醫院照顧病兒，30日因沒趕上回家公車，身無分文只好坐在醫院加護病房外，被護理師發現報請警方協助，最後由由警方護送回家。（警方提供）中央社記者葉臻傳真 110年12月31日

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（中央社記者葉臻桃園31日電）桃園市81歲老婦人每天往返醫院照顧病兒，昨天深夜累倒加護病房外，警方獲醫院護理師通報後送她返家，並集資紅包相助，後續也將有社工協助老婦人。

桃園市政府警察局龜山分局今天發布新聞稿表示，81歲林姓老婦與長年臥病在床的兒子同住，日前兒子腳組織壞死，至林口長庚醫院手術後住進加護病房，但受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，醫院沒有開放探病家屬過夜，林婦只得每天從桃園區家中通勤到醫院照顧兒子。

警方表示，昨天深夜10時許，林婦因為沒趕上回家的公車，又身無分文、無法找旅館住宿，就這樣呆坐在加護病房外椅子上，直至院內護理師發現，趕緊通知員警前往協助。

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龜山警分局大華派出所警員蔡文豪、李國豪到場後，將林婦帶回派出所休息，其他員警不忍林婦處境，集資新台幣1200元放在紅包袋內，並購買了食品給林婦；林婦一度不願收下，經過員警勸說後才欣然接受，並由警方護送返家。

警方將善舉貼在臉書Facebook粉絲團後，當天通報的護理師則隨後留言表示，因為忙碌沒有追蹤林婦後續，看到貼文覺得很溫暖，「真的謝謝波麗士大人」；醫院也通報相關社福單位，將給予林婦協助。（編輯：方沛清）1101231