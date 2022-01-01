東眼山森林遊樂區售票員涉侵佔5萬元入園費 桃檢起訴

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（中央社記者葉臻桃園1日電）林務局49歲劉姓技術士擔任東眼山森林遊樂區售票員期間，侵佔遊客入園費逾新台幣5萬元。桃園地檢署日前依貪污治罪條例將他起訴，並在林務局同意下讓劉男分期償還侵佔款。

桃園地檢署調查，劉男在2019年至2020年7月31日間派駐東眼山森林遊樂區，負責票務管理、遊客服務等工作，期間利用擔任售票員機會，向遊客收取入園費後，以不主動開立發票方式，私吞收受款項。

檢方調查時，園內員工證稱，東眼山森林遊樂區是依售票系統統計每天入園人車數，並依此計算收入，若要清查，只能從監視器畫面比對計算。

桃檢依劉男被檢舉違法時間，勘驗2020年7月2日到19日出入口監視器，並將劉男上報給系統的入園資料與實際遊客人車數比對，發現劉男侵占款項次數達162次、金額達新台幣5萬5870元。

桃檢日前依貪污治罪條例侵占公有財物罪起訴劉男，但審酌劉男犯後態度良好、有還款計畫，且林務局同意讓劉男以分期方式償還侵占款項，建請法院量處適當之刑。（編輯：方沛清）1110101