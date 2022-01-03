彰化酒駕大執法 元旦連假3天抓62件

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（中央社記者蕭博陽彰化縣3日電）彰化警方跨年元旦3天連假執行酒駕大執法專案，統計成果今天出爐，共查獲酒駕違規62件，其中51件依公共危險罪法辦。有酒駕者透露與親友吃薑母鴨，沒喝酒，想不到酒測值超標。

彰化縣政府警察局民國110年12月31日到111年1月2日執行連續假期酒駕大執法專案，針對轄內餐廳等飲酒場所實施勸導勿酒後開車，並在易發生酒駕肇事路段規劃加強酒測勤務，3天查獲酒駕共62件，其中51件數值達公共危險罪程度，依法移送彰化地檢署偵辦。

縣警局交通警察隊今天發布新聞稿表示，為遏止酒駕歪風，元旦3天連假執行高強度酒測勤務，3天總計開出62件酒駕違規罰單，包含汽車20件、機車29件、慢車13件，其中共51件移送法辦，其中1件最高達1.15mg/L，顯示民眾仍有僥倖心態，不顧其他用路人安全。

參與大執法專案的交通隊警官向中央社記者透露，有遭取締者稱與朋友吃飯聚會，認為住家就在附近而已，應該沒關係，想不到遇上加強執法；也有多名酒駕者表示，是與親友吃薑母鴨，自己沒有喝酒，想不到可能因湯裡添加料理米酒，才會酒測值超標。

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交通隊表示，酒駕大執法除選定飲酒場所及易發生酒駕肇事路段同步編排酒測路檢勤務，也由各警分局、交通隊強化違規攔查，全面防制酒後駕車；另外，對於騎乘電動自行車的「慢車」酒駕行為，因電動自行車及電動輔助自行車認定屬「動力交通工具」，酒測值若超過0.25mg/L，比照機車依公共危險罪嫌法辦。

彰化縣警察局長吳坤旭透過新聞稿表示，酒後開車上路嚴重危害交通安全，呼籲駕駛人切勿抱持僥倖心態，警方將持續加強取締酒駕執法強度及密度，貫徹「酒駕零容忍」決心。（編輯：郭諭儒）1110103