金門地檢攜手民間 助3名中國船難者找到回家路

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金門地檢署4日指出，在海印寺負擔火化費用並協助辦理法會，2年前船難漂落到金門海域的3名中國籍民眾遺體得以順利火化。金門地檢署檢察長戴文亮（左）致贈感謝狀給海印寺住持性海法師（右）。（金門地檢署提供）中央社 111年1月4日

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（中央社金門縣4日電）金門地檢署今天指出，在海印寺負擔火化費用並協助辦理法會，2年前船難漂落到金門海域的3名中國籍民眾遺體得以順利火化，將待兩岸小三通重啟後，就可魂歸故鄉。

金門地檢署今天發布新聞表示，3具遺體於民國109年1月間分別漂流到金門縣烈嶼鄉、金沙鎮沿海岸際，經海巡署金馬澎分署第九岸巡隊發現，通報金門地檢署檢察官相驗。

金門地檢署指出，從3名死者穿著及隨身物件，判斷應為中國籍人士。基於人道考量，決定要幫死者找到回家的路。

金門地檢署表示，檢察官會同法醫解剖採集去氧核糖核酸（DNA）後，將3名死者衣著及外觀特徵拍照，向法務部國際及兩岸法律司提出司法互助申請，由財團法人海峽交流基金會向中國海峽兩岸關係協會遞出是否有親人失蹤待尋訊息。

金門地檢署指出，中國籍楊姓人士表示3名死者疑為他的親屬，在中華民國紅十字會總會金門縣支會幫助下，順利採集這名楊姓人士檢體，送交法務部法醫研究所進行DNA型別鑑定，確認3名死者為楊姓人士的親屬。

金門地檢署表示，3名死者身分確認後，因遺體無法運回中國，為使3名死者能落葉歸根，取得死者的親屬同意後遺體先行火化，方便死者骨灰能運回。

3名死者在火化前，金門地檢署指出，遺體因長期冰存衍生諸多費用，經多方協調獲得金門縣殯葬管理所同意減免，但3名死者火化及法事費用卻苦無著落。

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地檢署表示，太武山海印寺住持釋性海得知此情形，主動與地檢署聯繫後，願意負擔3名死者火化費用並協助辦理法會，使3名死者亡靈得以安息。

金門地檢署檢察長戴文亮感謝海印寺義舉善行，前往海印寺致贈感謝狀表達感謝。海印寺住表示，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，3名死者火化後骨灰暫放金門縣殯葬管理所，待兩岸小三通重啟後，即能魂歸故土。（編輯：戴光育）1110104