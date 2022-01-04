大巨蛋工人墜樓骨折住院案 北市勞動局開罰6萬元

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（中央社記者陳昱婷台北4日電）台北大巨蛋旅館大樓工程去年底發生工人墜樓導致大腿骨折的工安意外，台北市勞動局今天表示，因這名工人受傷且須住院，所以加重裁處，開罰遠雄巨蛋事業新台幣6萬元。

台北文化體育園區（大巨蛋）旅館大樓工地去年12月21日有1名工人從地下2樓跌落至地下4樓，導致左大腿變形骨折。台北市勞動檢查處獲報立刻派員前往，發現工地防護不完善，勒令停工。

台北市政府勞動局職業安全衛生科長陳伯端今天向中央社記者表示，這名工人雖然在意外當天打完石膏就出院，但發現受傷處仍相當疼痛，所以又回診並住院，屬於較嚴重的案件，應加重裁處。

陳伯端指出，這名工人是遠雄巨蛋事業直接聘請，遠雄巨蛋在發生意外的這個工程是第一次違反相關法令，所以依違反職業安全衛生法第6條開罰最低額新台幣3萬元的2倍，也就是6萬元。

陳伯端表示，旅館大樓工地地下層經勞檢處派員複查後，確認已加裝圍欄等防護措施，已經復工。

大巨蛋去年3月間也曾發生工安意外，台北市光復南路一段車行地下道工程廠商以挖土機當起重機吊掛鋼筋，但鋼索強度不足，導致鋼筋忽然掉落，所幸未釀人員傷亡。勞動局調查後開罰承攬商睿億工程6萬元、原事業單位邦興營造3萬元。（編輯：戴光育）1110104