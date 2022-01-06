永豐餘台東廠工安意外 外包工遭紙堆重壓送醫不治

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（中央社記者盧太城台東縣6日電）永豐餘紙業台東廠今天下午發生外包劉姓工人遭紙堆重壓，送醫後宣告不治，警方和台東縣政府調查事故原因。

今天下午3時許台東縣消防局接獲通報，永豐餘紙業台東廠有員工遭到重壓，消防局立即派遣特搜、豐田分隊前往救援，救護人員抵達現場時，遭重壓工人已被救出，但沒有呼吸心跳，送往馬偕醫院急救無效。

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台東縣警察局隨後派人前往現場調查，警方表示，這起事故的工人是64歲劉姓外包工人，疑遭重達上百公斤倒塌的紙堆壓住身體，現場其他員工見狀，立即移除紙箱，將受困的人拉出來，現場給予急救，同時打電話通報消防局救援，警方將調查事故發生原因。

台東縣政府社會處勞工科人員接受媒體訪問時表示，已通報職安署南區職安衛生中心，並派員進行職災檢查，若有工安疏失將追究相關責任，確保勞工安全，防止職災憾事再發生。（編輯：黃世雅）1110106