RCA第2波工傷求償案開庭 受害人盼教訓無良企業

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工傷協會與RCA員工關懷協會23日在高院前召開記者會指出，台灣美國無線電公司（RCA）第2波工傷求償案將進行最後一次言詞辯論，盼二審高院做出有利判決，給無良企業教訓。中央社記者劉世怡攝 110年12月23日

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（中央社記者劉世怡台北23日電）工傷協會與RCA員工關懷協會今天在高院前召開記者會指出，台灣美國無線電公司（RCA）第二波工傷求償案將進行最後一次言詞辯論，期待二審高院作出有利判決，給無良企業教訓。

工傷協會及RCA員工關懷協會聯合發布新聞稿指出，RCA第二波工傷求償案，於民國109年進入二審台灣高等法院，歷經疫情警戒，終於在今天進行最後一次言詞辯論程序。

新聞稿指出，RCA員工關懷協會除由委任律師代理辯論外，也將員工與家屬心聲拍攝短片，爭取能當庭播放，作為職業病工人的結辯狀。

根據關懷協會統計，自從105年二軍提告以來，共計有26名會員癌症發病，36人來不及看到判決即過世。此外，在已經獲得賠償的前一波會員中，更有人三審定讞後又發現罹癌。

新聞稿提及，二審審理期間，被告RCA公司請求傳喚受害會員共計12人，另傳喚曾任RCA公司管理幹部的前宏達電公司高層王慶賢，不僅以年資、個人生活習慣等質疑會員，也營造RCA公司工安管理得當的形象。

為此，呼籲二審合議庭，在第一波歷審及第二波一審等判決中，RCA等公司污染土壤、地下水，並企圖掩蓋毒害勞工等，都是不爭的事實，期待二審能延續判決，給無良企業一個教訓。

關懷協會理事長杜津珠強調，政府對於職業病勞工的照顧制度殘破不堪，在今年勞工職業災害保險及保護法立法前夕，工傷協會與RCA受害勞工一同訴求離職退保後的職災醫療給付，不應受退保身分限制，這正是RCA員工切身之痛。請求勞動部在明年新法上路之前，確立「職災醫療、終身照顧」的原則。

全案源於台灣RCA於民國59年在桃園設廠生產家電，81年關廠停產，後來發現長年使用有機溶劑三氯乙烯等，嚴重污染土地與地下水，導致不少員工罹癌。

這些員工打民事官司，於93年4月22日在台北地方法院提起訴訟向RCA等公司求償，二審高院審理期間（104年11月底），另有1025名被害人及家屬加入求償行列，追加求償新台幣55億元，但法院認定追加求償不合法，裁定駁回定讞。

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被害人及家屬決定重啟爐灶，由「桃園縣原RCA公司員工關懷協會」第二波受害員工及家屬1120人為名，委任律師於105年5月9日向台北地方法院提起訴訟向RCA等公司求償，本案俗稱RCA二軍案。

台北地院就RCA二軍案108年底採用總額裁判，認定只要勞工接觸到有害化學物質就有損害，包含還沒發病的勞工，判決RCA等4公司應賠償1115人共23億300萬元，寫下工傷案判賠金額最高紀錄，原告及被告均不服，提起上訴，案件由二審高院審理中。（編輯：李錫璋）1101223