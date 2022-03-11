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RCA在桃園設廠長年使用有機溶劑污染地下水，導致不少員工罹癌。圖為2015年RCA案二審首次開庭，工傷協會前往法院為工人爭取權利。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蕭博文台北11日電）美國無線電公司（RCA）第一波工傷求償案，高院更一審判24人獲賠5470萬多元，其餘222人敗訴。經上訴，最高法院今天判24人獲賠確定，其餘222人發回更審。

以下為全案大事記：

--1970年，美國無線電（RCA）公司在桃園及竹北設廠。

--1986年，桃園及竹北廠被美國奇異公司合併。

--1988年，湯姆笙公司併購桃園及竹北廠。

--1992年，湯姆笙出售桃園廠給宏德、竹北廠給中國電器優志旺公司。RCA正式關廠。

--1994年6月，前立委趙少康召開記者會揭發污染事件。

--1998年，RCA廠區受污染的地下水經證實無法整治。RCA員工揭發罹癌事件，成立RCA職業性癌症員工自救會，行政院成立「RCA跨部會專案小組」。

--2001年1月，行政院專案小組解散。自救會在工傷協會成員陪同下，到行政院抗議、到立法院與外交部陳情。義務律師團正式成立。

--2002年2月，義務律師團向法院聲請對RCA公司資產假扣押，發現RCA公司於台灣形同脫產。

--2002年5月，自救會與工傷協會到美國拜訪美國勞工部、國會議員、美國總工會、GE工會、環團等尋求支持。

--2004年4月，自救會以「桃園縣原RCA公司員工關懷協會」委任律師向台灣台北地方法院提出第一波民事訴訟，俗稱RCA一軍案，原始請求金額約新台幣27億元。

--2007年，法律扶助基金會成立義務律師團協助自救會集體訴訟，並追加美商奇異公司及湯姆笙集團為被告。

--2009年1月，台北地方法院首次開庭，自救會首批證人黃春窕及秦祖慧到庭作證。

--2015年4月17日，一審台北地方法院宣判，RCA以及旗下兩家控股公司法國Technicolor、百慕達Thomson共應賠償445名員工及家屬5億6445萬元。

--2016年5月9日，「桃園縣原RCA公司員工關懷協會」第二波受害員工及家屬1120人委任律師向台北地方法院提出民事訴訟，俗稱RCA二軍案。

--2017年10月27日，二審台灣高等法院就RCA一軍案宣判，RCA公司、法國Technicolor、百慕達Thomson以及奇異公司共應賠486名員工及家屬7億1840萬元。

--2018年8月16日，最高法院就RCA一軍案宣判，死傷的262人獲賠5億多元確定，其他246人發回高院更審。

--2019年12月27日，台北地方法院就RCA二軍案，判RCA等4公司應賠償1115人共23億餘元，寫下工傷案判賠金額最高紀錄。案件上訴二審台灣高等法院中。

--2020年3月6日，台灣高等法院更一審就RCA一軍案宣判，RCA等公司應賠24名員工及家屬共5470萬多元；其餘222人未獲判賠，其中以無外顯疾病者居多。

--2022年3月11日，最高法院就RCA一軍246人上訴案宣判，24名員工及家屬共獲賠5470萬多元確定，其餘222人部分發回高院更審。（編輯：張銘坤）1110311