RCA案222人發回 最高院：應審酌心理健康權損害

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美國無線電公司（RCA）首波工傷求償案，已有262人獲賠確定。高院更一審另判24人獲賠，其餘222人敗訴；案經上訴，最高法院11日判決24人獲賠新台幣5470萬多元確定，其餘222人發回高院更審。圖為RCA員工關懷協會得知判決結果，在法院外高喊「永不妥協」等口號。中央社記者蕭博文攝 111年3月11日

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（中央社記者蕭博文台北11日電）美國無線電公司（RCA）第一波工傷求償案，高院更一審判24人獲賠，222人敗訴。經上訴，最高法院今天判24人獲賠5470萬多元確定，其餘222人發回高院更審。

RCA員工關懷協會宣判後於最高法院外高喊：「我們贏了」、「永不妥協」等口號；律師團代表林永頌則表示，最高法院將更一審不利於會員的判決發回更審，另維持24人勝訴判決，用白話講就是：「我們全贏。」

最高法院庭長高孟焄宣判後當庭簡要說明，指更一審認定24人罹病與毒物污染有因果關係，並採用揭穿公司面紗原則，判決RCA等公司賠償24人共5470萬元並無違誤，駁回兩造上訴而確定。

廢棄更一審判決222人敗訴部分，高孟焄指出，部分原告主張患有卵巢癌、子宮頸癌、心律不整，被更一審認為無法證明與污染有因果關係；但雇主本有保護勞工義務，在毒物職災訴訟中，依法應降低勞工舉證責任，更一審未就原告提出的醫療文獻詳為審酌，有所不當。

針對Ｃ組「無外顯疾病」會員多遭更一審判決敗訴，高孟焄說，大法官釋字第372、689、785號均認為身體權、健康權為憲法保障的基本權，凡以非徵得他人同意的方法，使有害物質進入人體，超過一般人客觀上能忍受程度，即屬對身體自主權的侵害。

高孟焄說，為實現人格自主、人性尊嚴，心神安寧或情緒等影響心理健康的因素，應納入健康權保護範圍。而本案員工因暴露污染環境而擔心罹病風險高，心理上恐懼、憂慮等不健康的負面情緒，如已超過個人主觀想像或感受，自不得認定健康權未受侵害，但更一審並未審酌。

全案源於，台灣RCA於民國59年在桃園設廠生產家電，後來被發現長年使用有機溶劑三氯乙烯等，嚴重污染土地與地下水，導致不少員工罹癌。

RCA員工關懷協會93年替受害員工或繼承人提出第一波民事訴訟，俗稱RCA一軍。

終審最高法院認為，RCA使用有致癌風險的三氯乙烯等化學物質，工作環境也無防護設施，還以遭污染的地下水為飲用水、洗澡水，導致員工吸入高濃度有害化學物質，與員工罹癌有因果關係，應負賠償責任。

最高法院107年間判RCA及其前後任母公司即美國奇異公司（GE）、百慕達Thomson、法國Technicolor等4家公司，應賠償262名關懷協會會員新台幣5億元確定，另將其他246人求償案發回更審。

高院更一審109年3月宣判，24人獲判賠5470萬多元，其餘222人因程序問題或無外顯疾病而未獲判賠；246人均提起上訴，最高法院今天宣判。（編輯：張銘坤）1110311