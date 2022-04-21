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RCA第2波工傷求償案 二審改判賠16億6740萬元
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RCA第2波工傷求償案 二審改判賠16億6740萬元

2022/4/21 11:17（4/21 11:22 更新）
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（中央社記者蕭博文台北21日電）台灣美國無線電公司（RCA）第2波工傷求償案，一審判RCA等公司應賠23億300萬元；案經上訴，二審由高院審理，今天改判RCA等公司賠償新台幣16億6740萬元。可上訴。

全案源於台灣RCA於民國59年在桃園設廠生產家電，81年關廠停產，後來發現長年使用有機溶劑三氯乙烯等，嚴重污染土地與地下水，導致不少員工罹癌。

被害員工先後分2波求償，台北地院就RCA第二波求償案於108年底採用總額裁判，認定只要勞工接觸到有害化學物質就有損害，包含還沒發病的勞工，判決RCA等4公司應賠償1115人共23億300萬元，寫下工傷案判賠金額最高紀錄；原告及被告均不服，提起上訴，案件由二審的台灣高等法院審理，今天宣判。

另外，第1波工傷求償案部分，已有262人獲賠5億餘元確定。高院更一審另判24人獲賠，其餘222人敗訴；案經上訴，最高法院3月間判決24人獲賠5470萬多元確定，其餘222人發回高院更審。（編輯：張銘坤）1110421

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