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RCA工傷求償案
新聞專題
RCA工傷求償案2/11

RCA求償案 首波262人已獲發賠償金約5億多元

2022/3/11 16:45（3/11 16:55 更新）
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美國無線電公司（RCA）第1波工傷求償案，已有262人獲賠確定。圖為2017年RCA員工關懷協會與工傷協會成員在高院前表達訴求。（中央社檔案照片）
美國無線電公司（RCA）第1波工傷求償案，已有262人獲賠確定。圖為2017年RCA員工關懷協會與工傷協會成員在高院前表達訴求。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉臻桃園11日電）美國無線電公司（RCA）第1波工傷求償案，已有262人獲賠確定。RCA員工關懷協會今天表示，這262人已獲發5億多元賠償金，但部分會員在理賠後才出現嚴重病症，協會全力協助中。

台灣RCA於民國59年在桃園設廠生產家電，81年關廠，後來被發現長年使用有機溶劑三氯乙烯等，導致不少員工罹癌。RCA員工關懷協會於93年替受害員工及家屬提出第1波民事訴訟，最高法院107年間判RCA等4家公司賠262人共新台幣5億多元確定。

RCA員工關懷協會常務監事劉荷雲向中央社表示，5億多元賠償金經法院審酌會員死亡、親屬等繼承關係，以及不同會員的病況後，每人獲得的賠償金額不同，最多的有領到約600萬元。

劉荷雲指出，這262名會員都已獲發賠償金，目前只剩1人因為家庭因素尚未領取；另外，有部分會員當時獲得的賠償金不高，約60餘萬元，但在獲理賠後才出現罹癌等較嚴重疾病，目前針對這些生活較困難的會員，協會仍在研究要如何協助中。（編輯：戴光育）1110311

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