更多編輯台推薦新聞：
iPhone SE支援5G 電信三雄0元購機方案比一比
生活

iPhone SE支援5G 電信三雄0元購機方案比一比

喜劇演員變戰時英雄 全球搶購澤倫斯基影集版權
國際

喜劇演員變戰時英雄 全球搶購澤倫斯基影集版權

美英禁運俄石油天然氣 台灣採購來源分散供應穩定
產經

美英禁運俄石油天然氣 台灣採購來源分散供應穩定

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

RCA一軍求償案 24人獲賠確定222人發回更審

2022/3/11 14:31（3/11 14:52 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國無線電公司第1波工傷求償案，已有262人獲賠確定。圖為最高法院1月開庭言詞辯論，當時RCA員工關懷協會、義務律師團等在法院門口舉行記者會，希望最高法院盡速自為判決。（中央社檔案照片）
美國無線電公司第1波工傷求償案，已有262人獲賠確定。圖為最高法院1月開庭言詞辯論，當時RCA員工關懷協會、義務律師團等在法院門口舉行記者會，希望最高法院盡速自為判決。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北11日電）美國無線電公司（RCA）第1波工傷求償案，已有262人獲賠確定。高院更一審另判24人獲賠，其餘222人敗訴；案經上訴，最高法院今天判決24人獲賠5470萬多元確定，其餘222人發回高院更審。

全案源於，台灣RCA於民國59年在桃園設廠生產家電，81年關廠，後來被發現長年使用有機溶劑三氯乙烯等，嚴重污染土地與地下水，導致不少員工罹癌。

RCA員工關懷協會於93年替受害員工及家屬提出第1波民事訴訟，俗稱RCA一軍；最高法院107年間判RCA等4家公司賠262人共新台幣5億多元確定，另將其他246人求償案發回高院更審。

台灣高等法院更一審109年3月宣判，24人獲判賠5470萬多元，其餘222人因程序問題或無外顯疾病而未獲判賠，246人均提起上訴，最高法院今天宣判。（編輯：戴光育）1110311

延伸閱讀
RCA案勝訴關鍵證人 陳保中嘆訴訟久勞工逝RCA關懷協會提撥獲賠金 2000萬成立公益基金勞團籲提高職災保險費率 勞動部：依精算結果調整
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族