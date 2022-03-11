RCA一軍求償案 24人獲賠確定222人發回更審

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美國無線電公司第1波工傷求償案，已有262人獲賠確定。圖為最高法院1月開庭言詞辯論，當時RCA員工關懷協會、義務律師團等在法院門口舉行記者會，希望最高法院盡速自為判決。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蕭博文台北11日電）美國無線電公司（RCA）第1波工傷求償案，已有262人獲賠確定。高院更一審另判24人獲賠，其餘222人敗訴；案經上訴，最高法院今天判決24人獲賠5470萬多元確定，其餘222人發回高院更審。

全案源於，台灣RCA於民國59年在桃園設廠生產家電，81年關廠，後來被發現長年使用有機溶劑三氯乙烯等，嚴重污染土地與地下水，導致不少員工罹癌。

RCA員工關懷協會於93年替受害員工及家屬提出第1波民事訴訟，俗稱RCA一軍；最高法院107年間判RCA等4家公司賠262人共新台幣5億多元確定，另將其他246人求償案發回高院更審。

台灣高等法院更一審109年3月宣判，24人獲判賠5470萬多元，其餘222人因程序問題或無外顯疾病而未獲判賠，246人均提起上訴，最高法院今天宣判。（編輯：戴光育）1110311