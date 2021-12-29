漢翔水湳廠粉塵氣爆1死6傷 中市勒令停工加強安檢

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漢翔公司水湳廠區8號棚廠29日發生粉塵氣爆起火事件，台中市環保局獲報出動安檢人員前往稽查，了解是否有造成環境污染。中央社記者郝雪卿攝 110年12月29日

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（中央社記者郝雪卿台中29日電）漢翔公司水湳廠區8號棚廠今天發生粉塵氣爆起火，造成員工1死6傷，台中市長盧秀燕對此表示，漢翔今年已發生3件工安意外，中市府已勒令停工，並加強安檢。

漢翔公司發布新聞稿指出，上午10時15分水湳廠區8號棚廠鉗工作業區集塵區發生粉塵氣爆，當時正進行民用飛機零組件加工研磨。

漢翔公司表示，水湳廠區8號棚廠鉗工作業區集塵區為民用飛機的機工零件打磨區，加工過程中產生的金屬粉末發生意外引燃造成氣爆起火，引發火災及濃煙，消防隊抵達前已自行撲滅。

漢翔公司說明，現場7名員工受傷，其中2人重傷、5人輕傷分別送醫急救，其中重傷者之一的柯姓員工送醫搶救1小時後不治，目前還有3人住院中，其餘3人已出院。

盧秀燕下午出席大雅區「十四張圳周邊閒置空間活化第2期改善工程」開工動土典禮，會中針對漢翔的工安意外接受媒體聯訪時表示，勞工局已勒令停工，並加強安檢。

盧秀燕指出，漢翔對國防工業貢獻很大，而漢翔水湳廠位於西屯區人口密集地區，旁邊是逢甲商圈與逢甲大學，今年漢翔已發生3件工安意外，希望漢翔高層能再加強工安，維護廠區周遭居民安全。

台中市環保局獲報後也會同漢翔公司人員稽查，環保局表示，經巡查現場，周界已經沒有煙流污染情事，另巡查火場周圍也未發現污染水體情事。（編輯：陳仁華）1101229