漢翔西屯廠塵爆1死6傷 台中市府要求停工改善【更新】

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿、蘇木春台中29日電）漢翔航空工業公司西屯廠今天發生粉塵氣爆意外，造成員工1死6傷。台中市勞工局表示，已派員到現場實施檢查，並要求先停工查明原因，做好改善後才能復工。

台中市消防局今天發布新聞訊息指出，上午10時12分接獲報案，西屯區漢翔路一處工廠發生火警，派遣中港、協和、水湳、清泉、西屯與黎明等分隊，出動各式消防車與救護車到場處理。

消防人員表示，起火地點為漢翔公司台中西屯廠區，8號廠房內的粉塵集塵器起火燃燒，起火時廠內人員先自行滅火，並疏散員工，火勢在上午10時26分控制。

勞工局指出，漢翔航空工業股份有限公司8號棚廠鉗工作業區的集塵區，上午發生粉塵氣爆意外，經查這處作業區從事鋁合金切割時粉塵氣爆引發火災。

勞工局表示，接獲消防局通報，1名員工遭倒塌牆壁壓住不幸OHCA（到院前心肺功能停止），失去生命跡象，另有1人臉部及手腳1至2度灼傷，其餘5人輕傷，分送台中榮總、中港澄清、中國附醫救治，意外發生原因由消防局鑑定中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

勞工局指出，台中市勞動檢查處已派員實施檢查，要求先停工查明原因，做好改善後才能復工，如查有違反職業安全衛生法，將開罰新台幣3萬元到30萬元。同時啟動「職業災害勞工個案主動服務計畫」機制，持續提供受災者協處關懷，此案也將列為防災宣導案例減少相關意外。

台中榮總表示，有2人送到醫院，1人到院前已無生命跡象，經搶救後宣告不治，另1人意識清楚，仍持續救治中。澄清醫院中港分院指出，有2男1女送到醫院，其中2男臉部及手部有燒燙傷，而女傷者則是頭部鈍傷，3人都沒有生命危險。（編輯：謝雅竹）1101229

漢翔航空工業公司位於台中市西屯區的廠區29日上午發生火警。（中央社製圖）

漢翔航空工業公司位於台中市西屯區的廠區29日上午發生氣爆火警，消防局獲報到場救援，初步調查為廠內粉塵集塵器氣爆起火燃燒。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 110年12月29日

漢翔航空公司西屯廠29日發生粉塵氣爆意外，造成7名員工受傷送醫，其中一人經搶救仍宣告不治。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 110年12月29日

漢翔航空工業公司位於台中市西屯區的廠區，29日上午發生火警，消防局獲報到場搶救，初步調查為廠內粉塵集塵器起火燃燒。（民眾提供）中央社記者蘇木春傳真 110年12月29日