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彰化工廠大火傳出爆炸聲 28輛消防車出動無人傷亡

2021/12/29 00:45（12/29 00:51 更新）
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彰化縣花壇鄉1間飼料袋工廠28日深夜傳出火警意外，由於工廠內都是易燃物，火勢一發不可收拾，且傳出爆炸聲，彰化消防局出動28輛消防車前往滅火，所幸沒有人員傷亡。（翻攝照片）中央社記者吳哲豪傳真 110年12月29日
彰化縣花壇鄉1間飼料袋工廠28日深夜傳出火警意外，由於工廠內都是易燃物，火勢一發不可收拾，且傳出爆炸聲，彰化消防局出動28輛消防車前往滅火，所幸沒有人員傷亡。（翻攝照片）中央社記者吳哲豪傳真 110年12月29日
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（中央社記者吳哲豪彰化29日電）彰化花壇鄉1間飼料袋工廠昨晚11時左右傳出火警意外，由於工廠內都是易燃物，火勢一發不可收拾且傳出陣陣爆炸聲，彰化消防局出動28輛消防車前往灌救，所幸沒有人員傷亡。

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彰化縣消防局發布新聞訊息指出，昨天晚上10時50分左右接獲民眾報案指稱，彰化縣花壇鄉白沙村1間飼料袋工廠發生火警意外，消防局出動28輛消防車、58名消防員前往現場搶救。

消防局指出，由於工廠內都是易燃的飼料袋成品及原料，工廠起火後火勢一發不可收拾，不僅濃煙直竄天際，工廠內還不時傳出爆炸聲，所幸無人傷亡；由於燃燒面積約有200平方公尺，消防人員正在現場灌救，起火原因要等到大火撲滅後才能進入火場確認。（編輯：陳政一）1101229

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