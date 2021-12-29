漢翔水湳廠區塵爆 董事長胡開宏赴醫院關切

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（中央社記者游凱翔台北29日電）漢翔公司台中水湳廠區今天上午發生粉塵氣爆火警，造成1死6傷不幸。漢翔董事長胡開宏趕赴醫院關切，慰問家屬並處理後續事宜。

漢翔發布新聞指出，漢翔水湳廠區8號棚廠鉗工作業區集塵區上午10時15分發生粉塵氣爆，當時正進行民用飛機零組件加工研磨，加工過程中產生的金屬粉末，意外引燃造成氣爆起火，消防隊抵達前已自行撲滅。

漢翔表示，現場7名工作人員受傷，柯姓、程姓工作人員受重傷，其中柯員在急救一小時後宣告不治，程員二級燒燙傷，但生命跡象穩定；輕傷的5人中，已有3人出院。

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漢翔表示，粉塵引燃發生原因仍要需專業研判，漢翔公司正配合消防鑑識單位調查事故原因，並照顧受傷人員。董事長胡開宏與主管趕赴醫院關切傷者、慰問家屬，漢翔會盡一切力量，全力協助家屬處理後續事宜。

空軍相關人員接受中央社記者訪問表示，發生意外事故的廠區，與勇鷹高級教練機製造、F-16V（Block20）構改的廠房不同，不會影響相關進度。（編輯：郭無患）1101229