更多編輯台推薦新聞：
坣娜薛智偉創立猶太社區中心 台灣首座潔食實驗室
生活

坣娜薛智偉創立猶太社區中心 台灣首座潔食實驗室

何韻詩無畏無懼 用行動唱出追尋民主這首歌
兩岸

何韻詩無畏無懼 用行動唱出追尋民主這首歌

歐元紙幣走過20年將大改造 設計師憂引發各國較勁
國際

歐元紙幣走過20年將大改造 設計師憂引發各國較勁

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
法新增20萬確診再破紀錄 每秒2人染疫大浪來襲
首頁 / 社會

漢翔水湳廠區塵爆 董事長胡開宏赴醫院關切

2021/12/29 13:48（12/29 18:39 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北29日電）漢翔公司台中水湳廠區今天上午發生粉塵氣爆火警，造成1死6傷不幸。漢翔董事長胡開宏趕赴醫院關切，慰問家屬並處理後續事宜。

漢翔發布新聞指出，漢翔水湳廠區8號棚廠鉗工作業區集塵區上午10時15分發生粉塵氣爆，當時正進行民用飛機零組件加工研磨，加工過程中產生的金屬粉末，意外引燃造成氣爆起火，消防隊抵達前已自行撲滅。

漢翔表示，現場7名工作人員受傷，柯姓、程姓工作人員受重傷，其中柯員在急救一小時後宣告不治，程員二級燒燙傷，但生命跡象穩定；輕傷的5人中，已有3人出院。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

漢翔表示，粉塵引燃發生原因仍要需專業研判，漢翔公司正配合消防鑑識單位調查事故原因，並照顧受傷人員。董事長胡開宏與主管趕赴醫院關切傷者、慰問家屬，漢翔會盡一切力量，全力協助家屬處理後續事宜。

空軍相關人員接受中央社記者訪問表示，發生意外事故的廠區，與勇鷹高級教練機製造、F-16V（Block20）構改的廠房不同，不會影響相關進度。（編輯：郭無患）1101229

延伸閱讀
漢翔西屯廠塵爆1死6傷 台中市府要求停工改善空軍：漢翔火警區域無關勇鷹及F-16V 進度不影響漢翔水湳廠粉塵氣爆1死6傷 中市勒令停工加強安檢
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族