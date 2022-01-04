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報廢腳踏車丟台北捷運軌道釀列車損壞停駛 男子遭判3年6月

2022/1/4 13:07（1/4 13:45 更新）
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曾姓男子涉4年前用砂輪機將報廢腳踏車切割後，丟到台北捷運軌道，造成行經列車車廂下方集電器保險絲盒燒毀損壞而跳電，列車停駛。（示意圖／中央社檔案照片）
曾姓男子涉4年前用砂輪機將報廢腳踏車切割後，丟到台北捷運軌道，造成行經列車車廂下方集電器保險絲盒燒毀損壞而跳電，列車停駛。（示意圖／中央社檔案照片）
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（中央社記者劉世怡台北4日電）曾姓男子涉4年前用砂輪機將報廢腳踏車切割後，丟到台北捷運軌道，造成行經列車車廂下方集電器保險絲盒燒毀損壞而跳電，列車停駛。二審今天依妨害舟車行駛安全罪判男子3年半。

一審士林地方法院判決指出，曾姓男子使用砂輪機將報廢腳踏車切割為前段、中段、後段，民國107年11月20日下午近2時，在北投機廠的農心便橋上，將中段從橋上扔擲在台北捷運淡水信義線，往淡水方向的復興崗捷運站與忠義捷運站間軌道上。

判決指出，台北捷運1502車次列車行經，因輾壓到腳踏車中段，使車廂下方集電器保險絲盒燒毀損壞而跳電，使列車停駛，幸未出軌、翻覆。檢修人員後來巡邏捷運軌道察覺而報警處理，警方循線將曾男移送法辦。

一審考量，曾男行為造成社會大眾對搭乘大眾交通工具有恐慌不安心情，對社會潛在危害性大，且犯後否認犯行及未見悔意等，依妨害舟車行駛安全罪判刑3年6月。

案經上訴，二審台灣高等法院今天駁回上訴，仍判曾男3年6月，還可上訴。（編輯：方沛清）1110104

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