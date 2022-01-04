新北三峽轎車疑闖紅燈撞6車 7人受傷送醫

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新北市65歲錢姓女子4日駕駛轎車行經三峽區介壽路、中華路口時，疑似闖紅燈直行碰撞5輛機車，最後撞上路旁停放的轎車，車禍共造成7人受傷送醫。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年1月4日

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（中央社記者黃旭昇新北4日電）新北市65歲錢姓女子今天駕駛轎車行經三峽區介壽路、中華路口時，疑似闖紅燈直行碰撞5輛機車，最後撞上路旁停放的轎車；車禍共造成7人受傷送醫，警方調查，肇事駕駛未酒駕。

新北市警察局三峽分局今天發布新聞表示，今天中午12時接獲通報，三峽區介壽路一段、中華路口發生車禍，初步調查，65歲錢姓女子駕駛轎車載著2名乘客，在肇事地點涉嫌闖紅燈直行。

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警方說，錢女先與自中華路直行往長泰街方向行駛的廖姓女子騎乘的機車碰撞後，再分別與長泰街直行往中華路方向的4輛機車碰撞。

警方說，錢女轎車最後滑行至介壽路一段，與路邊停車的轎車發生碰撞，導致共7人輕傷送醫，另外1人未就醫。目前已調閱路口監視器影像，釐清事故原因。酒測值除一名機車駕駛林姓女子為每公升0.02毫克（MG/L）外，其餘駕駛人酒精值均為0。（編輯：李錫璋）1110104