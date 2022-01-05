高雄110年槍擊暴力案減少 上半年治安滿意度破8成

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（中央社記者洪學廣高雄5日電）高雄市警局檢討110年治安，發現詐欺案件雖因疫情增加15%，但槍擊、暴力犯罪案都明顯減少。且市府委外民調110年上半年治安滿意度更突破至80%以上，為高雄縣市合併後最高。

高雄市政府警察局今天晚間公布詳細統計數據指出，110年高市街頭暴力妨害秩序案件共152件，相較109年278件減少了126件。另根據市府委外民調結果，110年上半年高市治安滿意度較109年下半年增加4.42%，首度突破80%，為縣市合併後最高。

高市警察局長黃明昭昨天下午在市政會議後指出，經市警局檢討去年治安，槍擊案件109年13件，110年才6件，降幅達到54%，暴力犯罪110年全市發生50件，較109年減少34%之多。且槍擊案跟暴力犯罪全數偵破，發生數量還是六都第2低。

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不過，黃明昭也說，去年詐欺案件增加15%，原因推估是因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間很多人宅在家，導致投資或是網路購物被騙案件增加，因此警方將把詐欺案列為防治重點。

黃明昭說，刑案數量明顯下降，一方面歸功於查緝面快速打擊，針對高風險對象監控、約制、告誡，另方面也是與高雄、橋頭地檢署合作，若遇到違法高再犯對象，符合羈押要件就聲請羈押，若沒達到羈押要件也會責令限制住居定時報到，達到約束效果，所以110年整體治安大致平穩。（編輯：謝雅竹）1110105