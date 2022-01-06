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指蔡正元特務出身案 二審判管仁健無罪確定

2022/1/6 11:30（1/6 11:43 更新）
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時事評論員管仁健被控撰文批評前立法委員蔡正元（圖）是「特務出身」，二審判管仁健無罪確定。（中央社檔案照片）
時事評論員管仁健被控撰文批評前立法委員蔡正元（圖）是「特務出身」，二審判管仁健無罪確定。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉世怡台北6日電）時事評論員管仁健被控撰文批評前立法委員蔡正元是「特務出身」。一審判管仁健無罪，經上訴，二審今天駁回上訴，仍判管仁健無罪，全案確定。

檢方起訴指控，管仁健在民國109年6月12日撰寫標題為「蔡正元為何影射許昆龍是抓耙仔？」的文章，內容指「特務出身的蔡正元」「與馬英九這種職業學生師出同門，都是同一特務體系」等語，刊登在「NewTalk」新聞網站的「管仁健觀點」專區，涉犯加重誹謗罪。

一審士林地方法院認定，管仁健在發文評論，其意並非全在惡意詆毀蔡正元的名譽，而「特務出身」的用詞雖不免尖酸刻薄，惟就全文所佔的比重、論述主題而言，仍未逾越其合理範圍。

一審認為，管仁健的發文雖可能使讀者對蔡正元產生負面評價，並使蔡正元感到名譽受損或不快，然既非憑空杜撰事實而來，並可由大眾自行判斷其是否公允，屬善意的適當評論，判管男無罪。

案經上訴後，二審由台灣高等法院審理，今天宣判。（編輯：李亨山）1110106

時事評論員管仁健。（中央社檔案照片）
時事評論員管仁健。（中央社檔案照片）
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